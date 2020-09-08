Неделя кинопоказов «Амурской осени» начнётся с 14 сентября

С 14 по 20 сентября в сквере областного Дома народного творчества пройдёт неделя кинопоказов фестиваля «Амурская осень». Здесь покажут не только внеконкурсную программу фестиваля, но и проведут специальный показ.

На бесплатных показах фестиваля уличного кино смогут побывать жители 16 муниципалитетов. Всего в области подготовили для показа 55 площадок. А в столице Приамурья фильмы покажут в сквере АОДНТ. Начало всех кинопоказов в 19:00, вход в шатёр свободный.

Здесь представят лучшие короткометражные работы Фестиваля уличного кино. Зрителям 14 и 19 сентября представят панораму «Союзмультфильма». В её рамках покажут полнометражный мультфильм «Гофманиада» режиссёра Станислава Соколова и программы киностудии (12+).

Для поклонников страны восходящего солнца 14 и 15 сентября организаторы представят современное японское кино. В четырёхчасовую программу включены две полнометражные картины «В плену у сакуры» и «Любо-любо бобовое чудо». А также три коротких метра – «Меч Тошизо», «Журавлик Садако – соединяя мир» и «Письмо невесты». Программа рассчитана на зрителей старше 18 лет, сообщают организаторы фестиваля.

Также 15 сентября в рамках фестиваля «Амурская осень» зрителям покажут 2,5 часа работ кинематографистов Северного Кавказа. В программе пять фильмов снятых за последние семь лет. Из них три фильма режиссёра Киры Коваленко «Учитель», «Антигона», «Они ушли от меня». Ещё один фильм Ангелины Битаровой «Выжить нельзя погибнуть» и фильм «За» режиссёра Сослана Макиева (16+).

Ретроспектива картин Леонида Менакера пройдёт 16 и 20 сентября. Её откроет фильм этого года «Волшебный фонарь Леонида Менакера» режиссёра Александра Позднякова (12+). Также в показ включена картина 1978 года «Молодая жена» Менакера (12+) и его совместная работа с Никитой Курихиным «Не забудь…станция Луговая», 1966 года (0+). Последняя картина включена в тематический показ к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ей 20 сентября посвятят фильмы прошлого года: «Ржев» Игоря Копылова и премьеру «Халкин Гол» Андрея Егорова (12+).

В рамках специального показа на уличном экране покажут два художественных и один документальный фильм. Новый фильм Евгения Татарова «Капитан Голливуд» зрители впервые увидят 16 сентября (12+). А на следующий день, 17 сентября горожанам покажут премьеру «Жизнь после жизни» режиссёра Сергея Пищикова, 2019 года (12+). Также благовещенцы смогут посмотреть документальный фильм Олега Семенца «35 миллиметров» (6+).

Зрители оценят конкурсную программу короткого метра Фестиваля уличного кино «Амурской осени». Она пройдёт 18 сентября, а на следующий день состоится показ внеконкурсной программы (16+).

В конкурсную программу включены 10 фильмов общей продолжительностью более двух часов. После просмотра зрители проголосуют, поднимая над головой светящиеся фонарики или телефоны. Голоса по всей стране суммируется, а на церемонии закрытия объявят победителя, который получит грант в 1,5 миллиона рублей.

Во внеконкурсную программу, которую покажут 19 сентября вошли шесть коротких метров, всего 1,5 часа.

Фестиваль уличного кино за время существования заработал мировой рекорд как самый протяжённый фестиваль-путешествие. Он проехал более 40 тысяч километров и собрал свыше миллиона зрителей.