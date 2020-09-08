В микрорайоне Благовещенска отключат свет на ночь

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Амурские энергетики предупреждают об отключении электроэнергии в Благовещенске. Энергетики проведут неотложные работы в ночь с 9 на 10 сентября, сообщает пресс-служба ДРСК.

Работы пройдут на ВЛ 110 кВ «Благовещенская ТЭЦ – Центральная» с полным погашением ПС 110/10 кВ «Новая» и связанным с этим отключением электроэнергии. 4 сентября при сильных порывах ветра в Благовещенске были зафиксированы кратковременные отключениях двух линий 110 кВ, позже было выявлено повреждение на ЛЭП, которое привело к срабатыванию автоматической защиты.

Под отключения попадают:



— микрорайон «Солнечный»



— район Игнатьевское шоссе – ул. Студенческая – ул. Кантемирова – ул. Промышленная



— район ул. Калинина – ул. Дьяченко – ул. Институтская – Игнатьевское шоссе



— район ул. Василенко – Игнатьевское шоссе – ул. Тепличная – ул. Институтская

Неотложные работы запланированы с 0:00 до 5:00 часов 10 сентября. Работы организованы специальное в ночное время, чтобы доставить меньше неудобств горожанам.