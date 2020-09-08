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В микрорайоне Благовещенска отключат свет на ночь

В микрорайоне Благовещенска отключат свет на ночь
Фото: unsplash.com

Амурские энергетики предупреждают об отключении электроэнергии в Благовещенске. Энергетики проведут неотложные работы в ночь с 9 на 10 сентября, сообщает пресс-служба ДРСК.

Работы пройдут на ВЛ 110 кВ «Благовещенская ТЭЦ – Центральная» с полным погашением ПС 110/10 кВ «Новая» и связанным с этим отключением электроэнергии. 4 сентября при сильных порывах ветра в Благовещенске были зафиксированы кратковременные отключениях двух линий 110 кВ, позже было выявлено повреждение на ЛЭП, которое привело к срабатыванию автоматической защиты.

Под отключения попадают:

— микрорайон «Солнечный»

— район Игнатьевское шоссе – ул. Студенческая – ул. Кантемирова – ул. Промышленная

— район ул. Калинина – ул. Дьяченко – ул. Институтская – Игнатьевское шоссе

— район ул. Василенко – Игнатьевское шоссе – ул. Тепличная – ул. Институтская

Неотложные работы запланированы с 0:00 до 5:00 часов 10 сентября. Работы организованы специальное в ночное время, чтобы доставить меньше неудобств горожанам.

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#ЖКХ #энергетика

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    58 минут назад

    На сэкономленное можно краны подсветить...

  • inoy

    inoy
    32 минуты назад

    эксперименты над микрахой))) воды им всюду, а потом свет отрубить, чтобы из холодильников побежала

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