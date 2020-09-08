Три ягоды шиповника: как 81-летняя пенсионерка выжила пять дней в лесу

Фото: «Михайловский вестник»

Старушка провела практически без еды и воды пять дней и четыре ночи, рассказала дочь Надежда. Пенсионерка попала под циклон, но успела укрыться в лесополосе и спала под соснами.

— Она вышла на соевое поле, дошла до края леса, а там топь. Мы искали маму в глубине леса, а она ушла совсем в другую сторону. Она прошла соевое поле и укрылась под соснами. Рассказывала, что ничего не ела, кроме шиповника, — нашла всего три ягодки. А дождевую воду много пить боялась — грязная, — говорит Надежда.

В это время старушку искали пожарные ПЧ-62 Пояркова, полицейские и добровольцы. Дочь обратилась за помощью даже к председателю заксобрания Амурской области. Он выделил для поисков квадрокоптер и специалиста.

— Провела эти дни в поисках матери с утра до вечера. Все родственники не спали. Много плакала и волновалась, хорошо, что она нашлась! Сама нашла дорогу домой: увидела ЛЭП и тополя. Поняла, что рядом трасса. Там её и нашли люди, которые ехали из Дима в Поярково, и отвезли её в село. Они видели разосланные характеристики и сразу поняли, что это она, — рассказала женщина.

Самое интересное, что в этом лесу ловит сотовая связь. Однако у старушки не было с собой телефона.