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8сентября
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сегодня, 15:03 0

Три ягоды шиповника: как 81-летняя пенсионерка выжила пять дней в лесу

Три ягоды шиповника: как 81-летняя пенсионерка выжила пять дней в лесу
Фото: «Михайловский вестник»

Жительница села Зеленый Бор Людмила Попова потерялась в лесу 3 сентября. Вместе с дочерью они ушли утром за грибами и разделились. Надежда ушла в глубь леса, а 81-летняя Людмила пошла по краю. Дочь обнаружила, что мамы долго нет. Сначала родственники искали пенсионерку своими силами, затем обратились в полицию.

Старушка провела практически без еды и воды пять дней и четыре ночи, рассказала дочь Надежда. Пенсионерка попала под циклон, но успела укрыться в лесополосе и спала под соснами.

— Она вышла на соевое поле, дошла до края леса, а там топь. Мы искали маму в глубине леса, а она ушла совсем в другую сторону. Она прошла соевое поле и укрылась под соснами. Рассказывала, что ничего не ела, кроме шиповника, — нашла всего три ягодки. А дождевую воду много пить боялась — грязная, — говорит Надежда.

В это время старушку искали пожарные ПЧ-62 Пояркова, полицейские и добровольцы. Дочь обратилась за помощью даже к председателю заксобрания Амурской области. Он выделил для поисков квадрокоптер и специалиста.

— Провела эти дни в поисках матери с утра до вечера. Все родственники не спали. Много плакала и волновалась, хорошо, что она нашлась! Сама нашла дорогу домой: увидела ЛЭП и тополя. Поняла, что рядом трасса. Там её и нашли люди, которые ехали из Дима в Поярково, и отвезли её в село. Они видели разосланные характеристики и сразу поняли, что это она, — рассказала женщина.

Самое интересное, что в этом лесу ловит сотовая связь. Однако у старушки не было с собой телефона.

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#жизнь #происшествия

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