«Золотая Маска» в Благовещенске: интервью с актрисой Александрой Урсуляк

В Благовещенске продолжается театральный фестиваль «Золотая Маска». Спектакли, которые получили наш «театральный "Оскар"», впервые приехали в Амурскую область. И сейчас у амурчан есть удивительная возможность не только увидеть постановки ведущих театров, но и пообщаться с актёрами.

В гости к Амур.инфо пришла актриса московского драматического театра им. А.С.Пушкина Александра Урсуляк.

— Александра, здравствуйте! Начнём с биографии — в 2003 году вы закончили школу-студию МХАТ и сразу поступили в театр имени Пушкина. Скажите — насколько важно для актёра найти свой театр и почувствовали ли вы, что это ваш театр?

— Мне кажется, что это как найти свою семью, друзей, близких людей. Я считаю, что мне очень повезло. Я пришла в театр вместе со своим художественным руководителем курса, с моим мастером — Романом Козак, который получил театр в 2002 году. Для него было важно иметь своих соратников, нужны были молодые артисты для театра. Нас так радостно приняла взрослая труппа! Могли бы заревновать, наверное. Или полюбить не сразу, присмотреться. А они так нас схватили, так нас полюбили — в одну секунду. А мы пришли целой аравой. И мне кажется, это такой камертон — они изначально нам дали какую-то ноту и все последующие ребята, которые приходили в театр, мы всех их очень радостно встречаем. Такая у нас традиция в театре.

— И через 10 лет, в 2013-м, вы получаете «Золотую маску» за спектакль «Добрый человек из Сезуана». Это роль Шен Те и Шуй Та — это и мужчина, и женщина, это инь-янь, много философии и глубины... Как артист воспринимает эту награду — «Золотую маску»? Как сразу не уйти в дикий восторг или депрессию?

— Восторг, конечно, был. Более того, восторг не проходит. Это чудесная премия. «Золотая маска» — это «Золотая маска», но у меня было очень много других призов и наград. Можно ещё одну «Золотую маску» получить. «Золотая маска» — это признание тебя профессиональным сообществом. Это очень важно. Да и вообще в нашем труде какое-то поощрение — это важно. Очень часто бывает такое — думаешь, может это зря всё...Эта профессия сиюминутная — сегодня всё в порядка, работа есть, а завтра нет. В эти минуты тяжело, в эти минуты ты сомневаешься в себе. Бывает, что человек очень долго пытается пробиться в профессии, у него это совершенно никак не получается, и вдруг в 40 лет ба-бах! Это такой путь — игра в длинную.

Продолжение интервью смотрите в видеоролике.

Партнеры информационного сопровождения российского театрального фестиваля «Золотая маска»:

Юридический центр Юлии Сухановой @suhanova_centre. Специалисты центра готовы оперативно оказать различную правовую помощь владельцам малого и среднего бизнеса, а также физическим лицам помочь в решении любых правовых проблем. Переулок Святителя Иннокентия, 13​2, 2 этаж, офис 15 . Тел.: +7 (4162) 21‒60‒55

Ресторан доставки Farfor @farfor_blg — настоящая доставка удовольствий! Лапша, пицца, роллы, супы, закуски и салаты — всё для вашего приятного вечера с доставкой на дом! ​Улица Зейская, 63, ​цокольный этаж; ​ул. Воронкова, 15/1,​ 1 этаж. Тел.: +7 (4162) 46‒44‒99, +7‒968‒246‒44‒99.