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8сентября
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сегодня, 14:09 0

Сверхзатратный государственный поисковый сервис «Спутник» закрыли

Сверхзатратный государственный поисковый сервис «Спутник» закрыли
Фото: newshay.com

Компания «Ростелеком» закрыла свое дочернее предприятие — «Поисковый портал Спутник». Ранее «Спутник» позиционировался как «национальная государственная поисковая система и интернет-портал», сообщает портал CNews.

На официальном сайте остались корпоративные новости и проект «Спутник.дети», с портала уже исчезла поисковая строка, погода, телепрограмма, карты, финансы, «удобная страна» и другие.

На момент публикации компания «Ростелеком» никак не прокомментировала закрытие поискового сервиса.

Напомним, о первых планах по созданию национальной поисковой системы стало известно еще в 2010 году, разработку портала вели программисты из «КМ-медиа», в 2012 права выкупил «Ростелеком». «Спутник» запустили в 2014 году, но уже в 2015 идею признали неудачной. В 2017 году президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский предложил сделать поисковый сервис обязательным к использованию в государственных ведомствах, но идею не поддержали.

В 2018 году началась процедура банкротства. По договору займа от 2015 года сумма основного долга составила 3 миллиона рублей, начисленных процентов — 7,6 миллиона рублей.

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#интернет

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