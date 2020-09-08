В Белогорске загорелся автомобиль

Фото: архив ГУ МЧС России по Амурской области

В Белогорске в дежурную часть рано утром 8 сентября поступило сообщение о горящем автомобиле. Загорелась машина, припаркованная на улице Свободной.

Через девять минут к месту вызова прибыли спасатели пожарной части № 4. В тушении автотранспорта приняли участие семь пожарных и два автомобиля спецтехники.

Через три минуты пожарные ликвидировали открытое горение и не допустили распространения огня на стоящие рядом жилой дом и хозяйственные строения. Пострадавших нет, обстоятельства пожара устанавливаются, сообщает главное управление МЧС по Амурской области.