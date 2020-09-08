Алексей Навальный вышел из медицинской комы

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Российский ученый Леонид Ринк рассказал, что выход Навального из комы свидетельствует о том, что в его отравлении «Новичок» не использовался. Сам Ринк ранее непосредственно участвовал в разработке боевого вещества. «Новичок» разрабатывался, чтобы заменить на поле боя ядерное оружие, этот токсин имеет 100 % летальность.

— Я исключаю его отравление, потому что симптоматики нет. Но даже если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, он бы вышел из комы, но миоз был бы все равно. Здесь таких симптомов не было, — отметил ученый.

Военный эксперт ООН Игорь Никулин, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию считает, что Алексей Навальный не смог бы выйти из комы, если бы был отравлен «Новичком».

Никулин считает, что речь идет о бинарном химическом боеприпасе, состоящим из нескольких веществ, каждое из которых не сильно токсично, но при смешении «получается адская смесь, которая токсичнее в тысячи раз, чем каждый её компонент в отдельности». Если в микрокапсулу поместили одно из веществ, а её саму добавить в воду или чай, то при попадании в желудок, и растворившись в нём через несколько часов, она могла вызвать отравление. «След» от использования такого вещества напоминал бы вещество из группы «Новичок», добавил эксперт.