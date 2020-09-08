Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:46 2

Алексей Навальный вышел из медицинской комы

Алексей Навальный вышел из медицинской комы
Фото: AP Photo / Pavel Golovkin

Врачи в берлинской клинике Charite вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Жизнь российского политического активиста поддерживали аппаратами на протяжении 19 дней, сообщает РИА Новости.

Российский ученый Леонид Ринк рассказал, что выход Навального из комы свидетельствует о том, что в его отравлении «Новичок» не использовался. Сам Ринк ранее непосредственно участвовал в разработке боевого вещества. «Новичок» разрабатывался, чтобы заменить на поле боя ядерное оружие, этот токсин имеет 100 % летальность.

— Я исключаю его отравление, потому что симптоматики нет. Но даже если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, он бы вышел из комы, но миоз был бы все равно. Здесь таких симптомов не было, — отметил ученый.

Военный эксперт ООН Игорь Никулин, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию считает, что Алексей Навальный не смог бы выйти из комы, если бы был отравлен «Новичком».

Никулин считает, что речь идет о бинарном химическом боеприпасе, состоящим из нескольких веществ, каждое из которых не сильно токсично, но при смешении «получается адская смесь, которая токсичнее в тысячи раз, чем каждый её компонент в отдельности». Если в микрокапсулу поместили одно из веществ, а её саму добавить в воду или чай, то при попадании в желудок, и растворившись в нём через несколько часов, она могла вызвать отравление. «След» от использования такого вещества напоминал бы вещество из группы «Новичок», добавил эксперт.

Просмотров всего: 262

#политика #происшествия

распечатать


Общество

Три ягоды шиповника: как 81-летняя пенсионерка выжила пять дней в лесу
Происшествия

В Белогорске загорелся автомобиль
Общество 2

Более 1,2 тысячи подворий и дач затопило в Хабаровском крае
Происшествия

Жилой дом остался без окон: авария на теплотрассе во Владивостоке
Комментарии
Показать все (2)
  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    2 часа назад

    Уасе-инфо разрешили писать про Навального??? Если так дело пойдет, то глядишь скоро напишут про митинги в Хабаровске, который митингует уже 2 месяца. :))))

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Про Хабаровск уже написали.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь