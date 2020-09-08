На Калинина и Театральной в Благовещенске высадят полтысячи взрослых деревьев

Фото: благовещенск.рф

К середине ноября в Благовещенске высадят по 250 саженцев амурского бархата и амурской рябины. Озеленят улицы Театральную и Калинина, сообщает пресс-служба мэрии.

На месте посадок полностью заменят грунт на растительный, с внесением органо-минеральных удобрений и поливкой.

К саженцам предъявляются особые требования. Высота деревьев варьируется от 3 до 4,5 метра. Также бархат должен иметь не менее четырёх скелетных ветвей, а рябина – не менее шести.

Напомним, эти виды деревьев выбраны не случайно. По поводу предстоящего озеленения ремонтируемой улицы Калинина в июле высказались жители города в ходе опроса. В нем приняло участие 600 человек, и большинство предложило рябину и амурский бархат.

Сейчас администрация Благовещенска ищет подрядчика. Заявки на конкурс принимаются до 15 сентября, 16 сентября они будут рассмотрены конкурсной комиссией. Аукцион пройдет на следующий день.