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8сентября
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сегодня, 13:46 4

На Калинина и Театральной в Благовещенске высадят полтысячи взрослых деревьев

На Калинина и Театральной в Благовещенске высадят полтысячи взрослых деревьев
Фото: благовещенск.рф

К середине ноября в Благовещенске высадят по 250 саженцев амурского бархата и амурской рябины. Озеленят улицы Театральную и Калинина, сообщает пресс-служба мэрии.

На месте посадок полностью заменят грунт на растительный, с внесением органо-минеральных удобрений и поливкой.

К саженцам предъявляются особые требования. Высота деревьев варьируется от 3 до 4,5 метра. Также бархат должен иметь не менее четырёх скелетных ветвей, а рябина – не менее шести.

Напомним, эти виды деревьев выбраны не случайно. По поводу предстоящего озеленения ремонтируемой улицы Калинина в июле высказались жители города в ходе опроса. В нем приняло участие 600 человек, и большинство предложило рябину и амурский бархат.

Сейчас администрация Благовещенска ищет подрядчика. Заявки на конкурс принимаются до 15 сентября, 16 сентября они будут рассмотрены конкурсной комиссией. Аукцион пройдет на следующий день.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Julia13-13

    Julia13-13
    1 час назад

    В ноябре сажать??? Земля уже замерзнет ... Или это отмывание денег???

  • Незнайка из Солнечного города

    Незнайка из Солнечного города
    1 час назад

    Какие молодцы! Посадят деревья!!! Посадят и забудут. Как на ул. Кантемирова. Два раза высаживали с музыкой и чаем из термосов. Выжили единицы. Половина замерзла, половина засохла.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    вроде всегда в зиму саженцы высаживают? Нет?

  • Бледный король

    Бледный король
    1 час назад

    Посадят и забудут. Да. Вот что примечательно - а они с музыкой и чаем для себя что ли высаживали? Типа время свободное нашли - чё бы деревов не насадить на Кантемировской.

    Думаю, нет. Для жителей наверное и высаживали. И? И теперь эти же самые жители в интернетах соплями брыжют, что им оказывается ещё поливать надо было приездать, окучивать, подрезать и т.д. Сами то жители оказывается безрукие - им все вынь да положи.

    Сами то только на диванах привыкли животы отлёживать. Хрен таких даже на субботник дождёшься - всё за них дядя должен делать.

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