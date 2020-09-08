Село в Мазановском районе благоустроят при поддержке регионального минфина

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Мазановском районе благоустраивают село Сапроново в рамках инициативного бюджетирования. Проект амурчан поддержало областное министерство финансов.

В селе благоустраивают спортплощадку: делают ограждение и устанавливают сцену. На все работы потратят более миллиона рублей.

В рамках инициативного бюджетирования в этом году в Приамурье будут благоустроены общественные территории, созданы парки, разбиты скверы, отремонтированы памятники и восстановлены места захоронений. Кроме этого, проекты амурчан предполагают строительство детских площадок. Каждый проект-участник получил не более миллиона рублей на реализацию из регионального бюджета.

Региональным бюджетом на проекты предусмотрено 165 миллионов рублей, чтобы получить материальную поддержку из областного бюджета могли все 172 проекта.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года.