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8сентября
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сегодня, 13:38 11

В Благовещенске готова к открытию площадка для пляжного волейбола

В Благовещенске готова к открытию площадка для пляжного волейбола
Фото: пресс-служба администрации города

На набережной Благовещенска обустроили площадку для пляжного волейбола. Подрядчику осталось установить лавочки и урны, сообщает пресс-служба администрации города.

Сама зона для игры разделена на две площадки. Площадь каждой составляет 8 на 16 метров. Их оборудовали судейскими вышками и специальными стойками для сетки. Для безопасности по всему периметру разместили оградительную сетку высотой 5 метров. На столбах поставили дополнительные силовые хомуты и установили три металлических троса.

– Площадка действительно классная получилась! Весь ансамбль участка мы сделали в черно-белом стиле. Люди проходят мимо и живо интересуются, снимают на телефон, спрашивают, когда она откроется, – рассказал представитель подрядной организации Владимир Алексеенко.

Открыть площадку планируют в середине сентября товарищеским матчем сильнейших волейболистов области. Точная дата будет известна после того, как в Благовещенск доставят инвентарь для пляжного волейбола – мячи, сетки и разметку.

В ближайшие дни подрядная организация займется восстановлением газона на прилегающей к волейбольной площадке территории – почву отсыпят плодородным растительным грунтом и засеют травой.

Напомним, волейбольная площадка расположилась рядом с существующей баскетбольной площадкой на месте спортивной зоны с устаревшими уличными тренажерами. Эта территория уже давно не пользовалась популярностью у горожан, поэтому было принято решение ее обновить, приспособив для занятий массовым спортом.

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#мэрия #спорт #строительство

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Комментарии
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  • Кшиштоф Пендерецкий

    Кшиштоф Пендерецкий
    2 часа назад

    Самое главное вовремя! Го все за плавками

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Надо колючей проволокой обнести под напряжением, иначе насрут

  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    2 часа назад

    А две пустующие площадки в гор парке это мало? зачем она на набережной, чья "гениальная идея"?

  • BS28RUS

    BS28RUS
    2 часа назад

    Че то без повода открыли. Надо было приурочить к новому году.

  • Адриан

    Адриан
    2 часа назад

    У кого хватило ума ограждение площадки сделать из верёвочной сетки????? Вандалы вон остановки стеклянные ломают. И вы думаете у них не хвати умв срезать или поджечь вашу верёвку!!!??? Сетку- рабицу, метталическую надо устанавливать

  • Бледный король

    Бледный король
    1 час назад

    Да, привык наш народ к клеткам. Ну и сломать что нибудь, что плохо привинчено.

    Сколько, интересно, поколений должно пройти, чтобы эти сельско-крестьянские повадки изошли на нет?

  • Klik

    Klik
    1 час назад

    Ура!!! В мае еще для керлинга открыть и вообще все в счастье будем!

  • Beerman

    Beerman
    37 минут назад

    Очень вовремя и главное в нужном месте.

  • anschutka

    anschutka
    34 минуты назад

    Ничё вы не понимаете, это для моржей-волейболистов площадка. Зимой снегом засыпет вместо песка - и нормалёк :)

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    15 минут назад

    Почеиу в Благе так любят черно-белый стиль? ОБластная библиотека черная. Выставочный зал черный, как похоронная контора.Черная дыра какая то получается, а не город.

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    9 минут назад

    А это чтобы показать как у нас всё хорошо в чёрно-белом цвете, розовые очки для голубых...

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