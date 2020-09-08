В Благовещенске готова к открытию площадка для пляжного волейбола

Фото: пресс-служба администрации города

На набережной Благовещенска обустроили площадку для пляжного волейбола. Подрядчику осталось установить лавочки и урны, сообщает пресс-служба администрации города.

Сама зона для игры разделена на две площадки. Площадь каждой составляет 8 на 16 метров. Их оборудовали судейскими вышками и специальными стойками для сетки. Для безопасности по всему периметру разместили оградительную сетку высотой 5 метров. На столбах поставили дополнительные силовые хомуты и установили три металлических троса.

– Площадка действительно классная получилась! Весь ансамбль участка мы сделали в черно-белом стиле. Люди проходят мимо и живо интересуются, снимают на телефон, спрашивают, когда она откроется, – рассказал представитель подрядной организации Владимир Алексеенко.

Открыть площадку планируют в середине сентября товарищеским матчем сильнейших волейболистов области. Точная дата будет известна после того, как в Благовещенск доставят инвентарь для пляжного волейбола – мячи, сетки и разметку.

В ближайшие дни подрядная организация займется восстановлением газона на прилегающей к волейбольной площадке территории – почву отсыпят плодородным растительным грунтом и засеют травой.

Напомним, волейбольная площадка расположилась рядом с существующей баскетбольной площадкой на месте спортивной зоны с устаревшими уличными тренажерами. Эта территория уже давно не пользовалась популярностью у горожан, поэтому было принято решение ее обновить, приспособив для занятий массовым спортом.