В Благовещенске готова к открытию площадка для пляжного волейбола
На набережной Благовещенска обустроили площадку для пляжного волейбола. Подрядчику осталось установить лавочки и урны, сообщает пресс-служба администрации города.
Сама зона для игры разделена на две площадки. Площадь каждой составляет 8 на 16 метров. Их оборудовали судейскими вышками и специальными стойками для сетки. Для безопасности по всему периметру разместили оградительную сетку высотой 5 метров. На столбах поставили дополнительные силовые хомуты и установили три металлических троса.
– Площадка действительно классная получилась! Весь ансамбль участка мы сделали в черно-белом стиле. Люди проходят мимо и живо интересуются, снимают на телефон, спрашивают, когда она откроется, – рассказал представитель подрядной организации Владимир Алексеенко.
Открыть площадку планируют в середине сентября товарищеским матчем сильнейших волейболистов области. Точная дата будет известна после того, как в Благовещенск доставят инвентарь для пляжного волейбола – мячи, сетки и разметку.
В ближайшие дни подрядная организация займется восстановлением газона на прилегающей к волейбольной площадке территории – почву отсыпят плодородным растительным грунтом и засеют травой.
Напомним, волейбольная площадка расположилась рядом с существующей баскетбольной площадкой на месте спортивной зоны с устаревшими уличными тренажерами. Эта территория уже давно не пользовалась популярностью у горожан, поэтому было принято решение ее обновить, приспособив для занятий массовым спортом.
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