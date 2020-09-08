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8сентября
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сегодня, 13:18 0

Ситуация с паводками в Приамурье остаётся сложной

Ситуация с паводками в Приамурье остаётся сложной
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Амурской области на сегодняшний день остаются подтопленными 177 приусадебных участков в семи муниципалитетах: Благовещенске, Ромненском, Ивановском, Благовещенском районах. Единые дежурные диспетчерские службы муниципальных образований продолжают прием заявок от населения на откачку воды с приусадебных участков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Отрезанных водой населённых пунктов в области нет, но зафиксировано шесть случаев подтопления дорог местного значения. Для временного размещения людей, попавших под подтопление, развернуто пять пунктов на 215 мест в разных районах области.

В ликвидации последствий дождевого паводка в Приамурье задействовано 111 человек, 45 единиц техники, два плавсредства.

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#большая вода #МЧС #погода

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