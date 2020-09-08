Пролог «Амурской осени»: вторая часть звёздного десанта прилетит в четверг

В четверг, 10 сентября, в Амурскую область прилетит уже вторая группа звёзд «Амурской осени». В первый день артисты посетят Возжаевку и Константиновку.



В Приамурье прилетят Анастасия Денисова, Дарья Егорова, Макар Запорожский, Сергей Баталов, Алёна Биккулова и Наталья Гвоздикова.

Творческие встречи пройдут также в Ромнах, Новокиевском Увале, Нижней Полтавке и Новобурейском, сообщает оргкомитет фестиваля.

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#Фестиваль «Амурская осень» #культура #отдых

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