Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:00 0

Пролог «Амурской осени»: вторая часть звёздного десанта прилетит в четверг

Пролог «Амурской осени»: вторая часть звёздного десанта прилетит в четверг

В четверг, 10 сентября, в Амурскую область прилетит уже вторая группа звёзд «Амурской осени». В первый день артисты посетят Возжаевку и Константиновку.

В Приамурье прилетят Анастасия Денисова, Дарья Егорова, Макар Запорожский, Сергей Баталов, Алёна Биккулова и Наталья Гвоздикова.

Творческие встречи пройдут также в Ромнах, Новокиевском Увале, Нижней Полтавке и Новобурейском, сообщает оргкомитет фестиваля.

Просмотров всего: 45

#Фестиваль «Амурская осень» #культура #отдых

распечатать


Общество 1

Фотогалерея Амур.инфо: «Обещание на рассвете» на «Золотой маске»
Культура

В Амурском областном театре драмы открылась выставка «Война и сцена»
Общество 4

Территорию возле бывшего кинотеатра «Харбин» отремонтируют к 15 октября
Культура

Книги «Солдаты Победы» передали ветеранской организации

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь