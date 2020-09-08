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8сентября
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сегодня, 11:51 2

Более 1,2 тысяч подворий и дач затопило в Хабаровском крае

Более 1,2 тысяч подворий и дач затопило в Хабаровском крае
Фото: 27.mchs.gov.ru/

В результате обильных осадков в Хабаровском крае подтоплено семь населённых пунктов. В зоне паводка оказались около 1200 приусадебных участков, сообщает пресс-служба МЧС региона.

Вода в Амуре у Хабаровска поднялась на 4 сантиметра за сутки, отметка поднялась до 494 сантиметров, что выше на 40 сантиметров неблагоприятной отметки. Опасной для города считается отметка 600 сантиметров. По данным гидрологов в следующие двое суток уровень существенно не изменится, вода будет подниматься на 5-10 сантиметров в сутки.

Спасатели патрулируют местность, рекомендуют дачникам собрать урожай и покинуть острова.

По данным гидрометцентра, на большой части Хабаровского края осадков не ожидается.

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#природа #происшествия #большая вода #Дальний Восток

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Кого там спасают? Все на митинге

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    На отчете скажут, что Фургал виноват, при нем меры принимались

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