Более 1,2 тысяч подворий и дач затопило в Хабаровском крае
В результате обильных осадков в Хабаровском крае подтоплено семь населённых пунктов. В зоне паводка оказались около 1200 приусадебных участков, сообщает пресс-служба МЧС региона.
Вода в Амуре у Хабаровска поднялась на 4 сантиметра за сутки, отметка поднялась до 494 сантиметров, что выше на 40 сантиметров неблагоприятной отметки. Опасной для города считается отметка 600 сантиметров. По данным гидрологов в следующие двое суток уровень существенно не изменится, вода будет подниматься на 5-10 сантиметров в сутки.
Спасатели патрулируют местность, рекомендуют дачникам собрать урожай и покинуть острова.
По данным гидрометцентра, на большой части Хабаровского края осадков не ожидается.
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