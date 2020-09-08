Вакцина от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот

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— Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» ("Sputnik V"), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот», — говорится в сообщении, размещённом на портале Министерства здравоохранения РФ.

Ранее стало известно, что одним из первых прививку от коронавирусной инфекции сделал министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, никаких побочных эффектов он не ощутил, температура тела оставалась в норме, самочувствие также не вызывало вопросов.



Испытал на себе вакцину от коронавируса и мэр Москвы Сергей Собянин, о чём он сообщил на рабочей встрече с Владимиром Путиным. Сергей Семёнович также перенёс прививку нормально, если не считать небольшой головной боли.