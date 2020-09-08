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8сентября
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сегодня, 11:19 3

Мэр Биробиджана заразился коронавирусом

Мэр Биробиджана заразился коронавирусом
Фото: www.biradm.ru

Глава Администрации Биробиджана Александр Головатый в начале сентября сдал положительный тест на коронавирус. Позднее мэра госпитализировали в инфекционное отделение больницы, где он находится уже шестой день.

— Состояние ни к чёрту. Есть температура порядка 37,6, очень сильно мучает икота. Говорят, какие-то побочные эффекты. Икота изнуряющая, уже второй день с 6 вечера и до 4 утра, просто аж невыносимая, до того, что говорить невозможно. Болит голова, немного ломит суставы. Но терпимо, — поделился глава города.

Рассказал Александр Головатый и о том, как проходит его лечение, а также тем, как проводит время в больнице:

— Конечно же очень много уколов, капельницы в вену, таблетки. Сидишь один в четырёх стенах, закрыт, изолирован. Но подбадривают медсестры, врачи. Читаю книжки, смотрю фильмы, по телефону и через видеосвязь работаю со своими помощниками.

В своём видеообращении мэр Биробиджана похвалил медицинский персонал больницы и не обошёл тему питания.

— Все внимательные, чуткие. Ночью под окошком слушают, икаю или нет. Если икаю, то еще один укол. Немного помогает. Кормят здесь неплохо. Вчера давали булочки, на ужин ватрушки с творогом, компот. Сегодня утром была каша гречневая молочная. Так что всё нормально, лечимся, — рассказал Александр Головатый.

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#коронавирус #Дальний Восток #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    реабилитация в Крыму будет?))

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Он это искренне удивляется тому что на него сейчас вся больница работает?

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    50 минут назад

    Привет от мишуткина...

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