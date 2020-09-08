Мэр Биробиджана заразился коронавирусом

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Глава Администрации Биробиджана Александр Головатый в начале сентября сдал положительный тест на коронавирус. Позднее мэра госпитализировали в инфекционное отделение больницы, где он находится уже шестой день.

— Состояние ни к чёрту. Есть температура порядка 37,6, очень сильно мучает икота. Говорят, какие-то побочные эффекты. Икота изнуряющая, уже второй день с 6 вечера и до 4 утра, просто аж невыносимая, до того, что говорить невозможно. Болит голова, немного ломит суставы. Но терпимо, — поделился глава города.



Рассказал Александр Головатый и о том, как проходит его лечение, а также тем, как проводит время в больнице:



— Конечно же очень много уколов, капельницы в вену, таблетки. Сидишь один в четырёх стенах, закрыт, изолирован. Но подбадривают медсестры, врачи. Читаю книжки, смотрю фильмы, по телефону и через видеосвязь работаю со своими помощниками.



В своём видеообращении мэр Биробиджана похвалил медицинский персонал больницы и не обошёл тему питания.



— Все внимательные, чуткие. Ночью под окошком слушают, икаю или нет. Если икаю, то еще один укол. Немного помогает. Кормят здесь неплохо. Вчера давали булочки, на ужин ватрушки с творогом, компот. Сегодня утром была каша гречневая молочная. Так что всё нормально, лечимся, — рассказал Александр Головатый.