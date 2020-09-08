Жилой дом остался без окон: авария на теплотрассе во Владивостоке

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

В результате аварии на теплотрассе, которая произошла 7 сентября во Владивостоке, в девяти квартирах жилого дома выбило окна. Ремонтные работы начались еще ночью, и продолжаются до настоящего времени, сообщает администрация города.

Энергетики утверждают, что паропровод прошел все испытания и был технически исправен, прорыв — внештатная ситуация, причину устанавливают. Из квартир эвакуировали 65 человек, в результате прорыва никто не пострадал, от временного размещения жители дома отказались, все вернулись в свое жилье. Всем, кто понес материальный ущерб, убытки компенсируют. Куда подать заявление, сообщат в течение дня. Ситуация находится под личным контролем главы города.

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#происшествия #Дальний Восток #ЖКХ

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zaretskaya