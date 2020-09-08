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8сентября
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сегодня, 11:10 3

В Благовещенске на улице Зеленой появятся новый асфальт и тротуары

В Благовещенске на улице Зеленой появятся новый асфальт и тротуары
Фото: пресс-служба администрации города

На улице Зеленой в Благовещенске появятся новый асфальт и тротуары. Как сообщает пресс-служба администрации города, общий объем работ выполнен уже на 60 %. Завершить их планируют до конца месяца.

На первом этапе специалисты заменили трубопровод напорного канализационного коллектора и уложили первый слой покрытия между улицами Театральной и Кузнечной. Сейчас дорожники готовят основание под дальнейшую укладку асфальтобетона на оставшейся части дороги.

Подрядная организация уже обустроила водоотведение на участках заезда в частный сектор, а также на пересечениях улицы Зеленой с улицами Трудовой и Театральной. Рабочие начали установку металлического пешеходного ограждения и укладку тротуарной плитки.

На завершающем этапе, после полного обустройства асфальтобетонного покрытия, специалисты нанесут дорожную разметку методом холодного пластика.

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#городская власть #дороги #мэрия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Спасибо Единой России!!!

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    49 минут назад

    "новый асфальт" с дырками.

  • Oldlord

    Oldlord
    47 минут назад

    Это великое достижении новой России в век нанотехнологий! )

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