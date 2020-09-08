В Благовещенске на улице Зеленой появятся новый асфальт и тротуары

Фото: пресс-служба администрации города

На улице Зеленой в Благовещенске появятся новый асфальт и тротуары. Как сообщает пресс-служба администрации города, общий объем работ выполнен уже на 60 %. Завершить их планируют до конца месяца.

На первом этапе специалисты заменили трубопровод напорного канализационного коллектора и уложили первый слой покрытия между улицами Театральной и Кузнечной. Сейчас дорожники готовят основание под дальнейшую укладку асфальтобетона на оставшейся части дороги.

Подрядная организация уже обустроила водоотведение на участках заезда в частный сектор, а также на пересечениях улицы Зеленой с улицами Трудовой и Театральной. Рабочие начали установку металлического пешеходного ограждения и укладку тротуарной плитки.

На завершающем этапе, после полного обустройства асфальтобетонного покрытия, специалисты нанесут дорожную разметку методом холодного пластика.