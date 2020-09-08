Житель Благовещенска сбывал наркотики через интернет

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Благовещенца поймали за раскладыванием «закладок» наркотических средств. Мужчина осуществлял сбыт запрещённых веществ через интернет.

Жителя Благовещенска обвиняют в незаконном сбыте наркотиков через сеть Интернет. В сентябре прошлого года обвиняемый получил от соучастника преступления по сети Интернет сведения о месте хранения наркотических средств. Забрав наркотики, мужчина часть из них спрятал у себя дома, другую часть, предварительно расфасовав, разложил в качестве «закладок» для дальнейшего сбыта.

Злоумышленнику не удалось довести свой преступный умысел до конца — его действия заметили сотрудники пограничного управления ФСБ России по Амурской области. Они изъяли наркотики из незаконного оборота.

Уголовное дело расследовалось УФСБ России по Амурской области. Теперь его рассмотрит Благовещенский городской суд. Благовещенцу может грозить наказание вплоть до двадцати лет лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области.