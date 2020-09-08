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8сентября
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сегодня, 10:36 2

Житель Благовещенска сбывал наркотики через интернет

Житель Благовещенска сбывал наркотики через интернет
Фото: pixabay.com

Благовещенца поймали за раскладыванием «закладок» наркотических средств. Мужчина осуществлял сбыт запрещённых веществ через интернет.

Жителя Благовещенска обвиняют в незаконном сбыте наркотиков через сеть Интернет. В сентябре прошлого года обвиняемый получил от соучастника преступления по сети Интернет сведения о месте хранения наркотических средств. Забрав наркотики, мужчина часть из них спрятал у себя дома, другую часть, предварительно расфасовав, разложил в качестве «закладок» для дальнейшего сбыта.

Злоумышленнику не удалось довести свой преступный умысел до конца — его действия заметили сотрудники пограничного управления ФСБ России по Амурской области. Они изъяли наркотики из незаконного оборота.

Уголовное дело расследовалось УФСБ России по Амурской области. Теперь его рассмотрит Благовещенский городской суд. Благовещенцу может грозить наказание вплоть до двадцати лет лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #суды

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    2 часа назад

    "Они изъяли наркотики из незаконного оборота" и превратили в законный...

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    все зло от интернета

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