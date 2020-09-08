В администрации Благовещенска три сотрудника заболели коронавирусом
В мэрии Благовещенска у трех сотрудников лабораторно подтвердился COVID-19. Об этом сегодня в своем инстаграм-аккаунте написал мэр города Олег Имамеев. Всех заболевших изолировали и отправили на лечение.
«Других случаев у нас нет. Скажу про себя. Тест сдавал вчера в пятый раз. Пришел результат – отрицательный», – поделился мэр.
Кроме этого, он добавил, что ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться в городе и попросил горожан соблюдать меры предосторожности.
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