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8сентября
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сегодня, 10:18 11

В администрации Благовещенска три сотрудника заболели коронавирусом

В администрации Благовещенска три сотрудника заболели коронавирусом

В мэрии Благовещенска у трех сотрудников лабораторно подтвердился COVID-19. Об этом сегодня в своем инстаграм-аккаунте написал мэр города Олег Имамеев. Всех заболевших изолировали и отправили на лечение.

«Других случаев у нас нет. Скажу про себя. Тест сдавал вчера в пятый раз. Пришел результат – отрицательный», – поделился мэр.

Кроме этого, он добавил, что ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться в городе и попросил горожан соблюдать меры предосторожности.

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#коронавирус #здоровье #медицина #мэрия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    кто этот человек?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Какая разница?

    Главное, что он может пять раз подряд делать тест на ковид!

    Видать финансы позволяют.

    А по поводу больной администрации - нефиг в общественном транспорте с простыми горожанами без масок ездить!

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    2 часа назад

    Эт привет от мишуткина...

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Хм! Самое время навестить пенсионеров, детские дома, ветеранов!

    Зарабатывать премию за снижение затратной части бюджета!

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Да они же не ведут прием граждан,работают онлайн,на работу с работы на авто.

  • invv

    invv
    1 час назад

    Да это они просто в отпуск съездили на море.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    нам простым смертным как подали информацию)))) Аж сами работники Аж самой! АДминистрации........

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    А где результаты, где посадки? Почему допустили? Хотелось бы услышать самого начальника транспортного отдела.

  • XANDER

    XANDER
    1 час назад

    да и пёс с ними..

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Пять раз делать тестирование?

    Это фобия

  • Принтер

    Принтер
    25 минут назад

    Ну кто-то сдает анализы переодически-чтобы быть здоровым, а кто-то и ни разу в жизни не сдавал, все зависит от человека, на сколько он переживает за себя и своих близких, пр чем тут фобия?

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