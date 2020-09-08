За смертельный удар обидчику благовещенец отправится в колонию

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Житель города Благовещенска нанёс смертельный удар обидчику, оскорбившему его. Теперь мужчина проведёт восемь лет в колонии строгого режима и оплатит моральный ущерб родственникам погибшего.

Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел уголовное дело в отношении жителя города, которого обвиняют в нанесении смертельного удара своему обидчику.

В декабре 2016 года житель Приамурья находился в помещении амбулаторно-поликлинического отделения травматологии и ортопедии Благовещенской городской клинической больницы. В медучреждении у него возник конфликт с тремя другими посетителями больницы, которые грубо высказались в адрес мужчины, оскорбили его нецензурной бранью. Амурчанин подошёл к одному из обидчиков и нанёс ему сильный удар рукой в левую височно-теменную область головы.

Пострадавший от удара обиженного благовещенца мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму. В начале января 2017 года он скончался от расстройства мозгового кровообращения, с отёком головного мозга и вклинением миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие.

Подсудимый не признал в полном объёме свою вину в совершении преступления. Житель областного центра пояснил, что у него не было умысла причинить тяжкий вред своему обидчику. Однако виновность благовещенца подтвердилась исследованными судом доказательствами.

Отец погибшего от удара мужчины потребовал возместить ему моральный вред в сумме четырёх миллионов рублей, а также материальный вред в виде расходов на лечение, оплату услуг адвоката и погребение сына в общей сумме 183 тысячи 285 рублей 50 копеек.

Суд приговорил признать амурчанина виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, подсудимый выплатит отцу погибшего полтора миллиона рублей в счёт компенсации морального вреда и 177 тысяч 516 рублей в качестве возмещения расходов за погребение и услуги адвоката, сообщает городской суд.