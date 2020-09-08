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Автомобилисты смогут оформлять мелкие ДТП в электронном виде

Автомобилисты смогут оформлять мелкие ДТП в электронном виде

С 1 ноября 2020 года водители смогут оформлять мелкие аварии в электронном виде. Для этого потребуется лишь интернет и установленное специальное приложение, сообщает «Российская газета».

Поправки в закон об ОСАГО, которые позволили оформлять европротокол через интернет, вступили в силу еще год назад. Тогда был разработан суперсервис «Помощник ОСАГО», который сначала протестировали в центральных регионах России. За время эксперимента сервис показал свою работоспособность и востребованность.

Теперь данной программой смогут воспользоваться все россияне – она стала доступной во всех регионах страны.

Для оформления электронного извещения на смартфоне одного из участников ДТП должно быть установлено мобильное приложение «Помощник ОСАГО». Кроме этого, оба участника должны быть застрахованы и зарегистрированы на портале госуслуг, где они смогут проверить действительность своих полисов.

Затем в электронный протокол вносятся данные о поврежденных элементах конструкции обоих автомобилей. После этого пользователь получает возможность выбрать вариант оформления ДТП: с фотофиксацией или без нее. В первом случае можно получить выплату в размере 400 тысяч рублей, во втором – только в пределах 100 тысяч рублей.

Готовая форма извещения подписывается в приложении пользователем, оформлявшим аварию, и отправляется второму участнику ДТП. Он проверяет содержание и подписывает форму или, если у него есть несогласия, отклоняет ее.

Если форма подписана, то она передается в базу Российского союза автостраховщиков, а на мобильное приложение передается уведомление об успешном завершении оформления ДТП и его уникальный номер.

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#дороги #ДТП #закон

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Хороший повод для мошеннических схем

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    В итоге нормальным людям будут отказывать в выплатах, а мошенники будут наживаться.

    В конце концов Путлер и Медведеббельс послушают жалобы страховщиков, примут постановление о новом "расширении тарифного коридора" для ОСАГО!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    А у Димы всё Путин виноват! )))

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