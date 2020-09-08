Курс евро взлетел до двухлетнего максимума

Фото: pixabay.com

Курс рубля продолжает падать, а вот евро набирает обороты. О том, как скачки валюты повлияют на развитие экономики нашей страны, теперь рассуждают финансовые аналитики.

В первую неделю сентября российский рубль пережил резкое падение к основным иностранным валютам, опустившись на полтора-два рубля к доллару и евро, пишут «Известия».

Евро же начал набирать обороты ещё с весны. В конце марта он опустился до почти трехлетнего минимума в 1,07 доллара, а затем постепенно рос на протяжении пяти месяцев. В начале сентября он впервые за два года временно превысил отметку в 1,2 доллара.

Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов считает, что ключевую роль в подъёме евро сыграл масштабный пакет помощи — 750 миллиардов евро — предоставленный европейской экономике этим летом.

По мнению эксперта Сергея Дроздова, укрепление европейской денежной единицы негативно скажется на отечественных компаниях, закупающих продукцию в Европе и впоследствии реализующих её на внутреннем рынке за рубли. В свою очередь аналитик Евгений Миронюк считает такое положение дел неоднозначным для нашей страны.

— Во-первых, велика доля евро в ЗВР, около 31% из более чем 600 миллиардов в долларовом эквиваленте. Во-вторых, это увеличивает потенциальные доходы экспортеров. Но в то же время дорогой евро по отношению к рублю снижает покупательную способность российской валюты, что в первую очередь отражается на благосостоянии граждан. Также дорогой евро снижает конкурентоспособность импортозависимых секторов экономики, прежде всего производственной сферы. Для России выгоден стабильный курс евро относительно рубля и доллара США, — резюмировал он.

Финансист Михаил Коган уверен, что для России такая диспозиция в будущем принесет только плюсы.

— С учётом структуры ЗВР, где доля доллара составляет 24,5%, а на евро приходилось 30,8% и монетарное золото — 19,5%, Россия выиграет попросту от положительной переоценки. Что фактически уже произошло в летние месяцы. С точки зрения внешней торговли более дорогой евро относительно доллара — это больший объём экспорта в рублевом выражении, больший объем уплаченных в бюджет пошлин, лучше состояние госфинансов, — отметил эксперт.