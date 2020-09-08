Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:19 1

Фотогалерея Амур.инфо: «Обещание на рассвете» на «Золотой маске»

Фотогалерея Амур.инфо: «Обещание на рассвете» на «Золотой маске»

В субботу и воскресенье на сцене амурского областного театра драмы прошёл спектакль «Обещание на рассвете». Спектакль молодого режиссера Алексея Кузмина-Тарасова по художественной автобиографии Ромена Гари представили в рамках конкурсной программы «Золотой маски».

Гари описал свои отношения с матерью, безумно его любившей и предопределившей его судьбу. Постановка московского театра им. А.С. Пушкина. В ролях — Алексей Воропанов, Андрей Заводюк, Сергей Кудряшов, Ирина Петрова, Александра Урсуляк.

Партнеры информационного сопровождения российского театрального фестиваля «Золотая маска»:

Юридический центр Юлии Сухановой @suhanova_centre. Специалисты центра готовы оперативно оказать различную правовую помощь владельцам малого и среднего бизнеса, а также физическим лицам помочь в решении любых правовых проблем. Переулок Святителя Иннокентия, 13​2, 2 этаж, офис 15 . Тел.: +7 (4162) 21‒60‒55

Ресторан доставки Farfor @farfor_blg — настоящая доставка удовольствий! Лапша, пицца, роллы, супы, закуски и салаты — всё для вашего приятного вечера с доставкой на дом! ​Улица Зейская, 63, ​цокольный этаж; ​ул. Воронкова, 15/1,​ 1 этаж. Тел.: +7 (4162) 46‒44‒99, +7‒968‒246‒44‒99.

Просмотров всего: 163

#Фестиваль «Золотая маска» #культура #отдых

распечатать

Фотогалерея
+17

Культура

В Амурском областном театре драмы открылась выставка «Война и сцена»
Общество 3

Территорию возле бывшего кинотеатра «Харбин» отремонтируют к 15 октября
Культура

Книги «Солдаты Победы» передали ветеранской организации

Культура 3

Первые участники фестиваля «Амурская осень» прилетели в Благовещенск
Комментарии
Показать все (1)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    20 минут назад

    слово амруский как то не в тему

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь