Фотогалерея Амур.инфо: «Обещание на рассвете» на «Золотой маске»

В субботу и воскресенье на сцене амурского областного театра драмы прошёл спектакль «Обещание на рассвете». Спектакль молодого режиссера Алексея Кузмина-Тарасова по художественной автобиографии Ромена Гари представили в рамках конкурсной программы «Золотой маски».

Гари описал свои отношения с матерью, безумно его любившей и предопределившей его судьбу. Постановка московского театра им. А.С. Пушкина. В ролях — Алексей Воропанов, Андрей Заводюк, Сергей Кудряшов, Ирина Петрова, Александра Урсуляк.

Партнеры информационного сопровождения российского театрального фестиваля «Золотая маска»:

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