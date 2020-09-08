Пять дней в лесу: в Михайловском районе нашлась 81-летняя пенсионерка, которая ушла за грибами

Фото: Михайловский вестник

В Михайловском районе нашлась 81-летняя бабушка, которая пять дней назад ушла в лес за грибами и не вернулась. Радостную новость в социальных сетях опубликовал «Михайловский вестник».

Пожилую женщину обнаружили на трассе Поярково – Дим. Она смогла самостоятельно добраться до дороги. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Родные и близкие благодарят всех, кто откликнулся и принял участие в поисках.

Напомним, что Людмила Ивановна ушла за грибами утром 3 сентября и не вернулась. До обеда родственники искали её своими силами, после обратились за помощью. Все эти дни ее пытались найти спасатели, полицейские, волонтеры и местные жители.