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Выбор читателей за 7 сентября

Выбор читателей за 7 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 7 сентября.

В России меняют наказание за отказ от обязательных прививок и медосмотров

Идёт обсуждение проекта нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Уже сегодня предложено включить туда штрафы за отказ пройти медосмотр или вакцинацию — от 5 000 до 7 000 рублей.

Амурчанина из детского дома не зачислили в физкультурный техникум

История Алексея Давлетова волной прокатилась по социальным сетям и информационным ресурсам области. Юный спортсмен из детского дома рассказал, что его не приняли в физкультурный техникум. Якобы не сдал нормативы. Молодой человек считает иначе и уже подал апелляцию. «Спорт — один из самых важных факторов в моей жизни», написал в своём Инстаграме парень.

В Амурской области выявили 36 новых случаев COVID-19

В Приамурье лабораторно подтверждено 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Темп прироста за последние сутки – 1 %.

В Благовещенске продолжат строить микрорайон Северный

Строительство новых объектов в микрорайоне Северный обсудили на днях в правительстве области. За основу возьмут старый проект. На этом же совещании глава региона Василий Орлов отметил необходимость комплексной застройки областного центра.

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#Обзор #интернет #СМИ

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