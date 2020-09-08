Гороскоп на 8 сентября: три знака, которым не стоит планировать важное на сегодняшний день

Восход Солнца: 05:55

Заход Солнца: 18:59

Солнце в Деве.

Овен. День благоприятен для приключений и развлечений. Запланированная поездка надолго останется в памяти – она обещает новые знакомства и интересные приключения. Подходящий день для активного поиска новой сферы приложения сил, интеллекта и капитала. Благоприятны решительные действия по укреплению материального положения. За что бы вы ни взялись, в будущем вас ожидает успех. Однако, не переоценивайте свои силы и возможности — они не безмерны. Не отвергайте помощь друзей и близких — в ней ключ к решению многих проблем. Будьте осторожны — возможна неожиданная встреча или известие, которые могут круто изменить ситуацию.

Телец. Сегодня вам придется сделать трудный выбор в жизни. Надейтесь только на себя, не пытайтесь слишком опираться на партнеров и не ждите помощи от близких. Все это только помешает делу и вызовет у вас лишнее раздражение. Возможно, вам удастся решить личные проблемы. Но ощущение того, что мечты вашей жизни не реализовались, принесет некоторое разочарование. Не все вас будет устраивать в отношениях с партнером, ибо ваши требования слишком высоки. Прекрасный день для общения с друзьями, приема гостей.

Близнецы. День отмечен неудовлетворенностью, стремлением усилием воли и крайними мерами повернуть объективные события вспять. Вы сами создаете себе проблемы и болезни. Возможно, что большие и малые перемены, происходящие с вами в этот период, станут для вас площадкой для испытания собственных сил. Вы отчетливо увидите свои достоинства и недостатки. Не исключено, что сегодня вам придется отправиться в деловую поездку или подумать о расширении собственного предприятия.

Рак. День связан с правильным питанием, физическими упражнениями и получением информации. Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте. Избыток энергии может привести к ухудшению отношений с одним из друзей. Это день творческого подъема. Он обещает быть насыщенным интересными событиями в личной жизни, однако важные дела или неожиданное известие заставят ненадолго забыть о сердечных увлечениях. Приготовьтесь к проблемам на работе. Возможны конфликты, недоразумения или козни недоброжелателей. Сохраняйте спокойствие, не накаляйте атмосферу.

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Лев. Благоприятный день для деловой активности, связанной с решением финансовых вопросов. Вероятно, что в первой половине дня вы сможете утвердить себя в самых разных сферах деятельности. Звезды предостерегают от излишней увлеченности. Новое знакомство не окажется длительным. Не скромничайте сегодня, если спросят, смело рассказывайте о своих достижениях и успехах. Рядом может оказаться человек, которого эти слова привлекут и заставят задуматься о сотрудничестве с вами.

Дева. Сегодняшние домашние хлопоты могут изменить настроение к худшему. Нерешенные бытовые проблемы или давние обязательства потребуют немедленного исполнения. Не старайтесь переложить тяжесть со своих плеч — постарайтесь не замечать неприятностей, иначе не избежать скандала и выяснения отношений. Неблагоприятный день. Возможно душевное беспокойство и стрессы. Сегодня вашим девизом должно стать терпение. Не ждите помощи от тех, на кого рассчитываете. Самые сложные проблемы рассматривайте хладнокровно. Возможно обострение отношений в семье.

Весы. Крайне неблагоприятный день, который пройдет под знаком духовных метаний, искушений плоти, иллюзорных надежд. Излишняя прямота и откровенность суждений или отсутствие дипломатической гибкости при обращении к начальству может отрицательно сказаться на вашем продвижении по ступеням служебной лестницы. Вероятны недоразумения или ссоры с окружающими вас людьми. Впрочем, ваша отходчивость и незлопамятность помогут найти пути к примирению.

Скорпион. Сегодня не стоит строить больших планов, начинать новые дела. Деловые встречи не принесут желаемых результатов. Лучше приложить все усилия для решения давно назревших проблем. Будьте внимательны с документами и деловыми бумагами. Не берите в долг, попытайтесь решить финансовые проблемы своими силами. День особенно благоприятен для тех, кто занимается творчеством. Проявляйте сдержанность, не идите напролом — и вам представится возможность достичь задуманного.

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Стрелец. День благоприятный для активного отдыха: лыжного похода в лес или прогулки по парку Вашим близким необходимо внимание и нежность. Во второй половине дня вероятны приход гостей или известие о денежных поступлениях, которые помогут разобраться с проблемами, возникшими в последнее время. День обретения внутренней свободы, озарения, радости бытия, постижения новых истин, проявления творческого потенциала.

Козерог. Несмотря на внутреннее напряжение, старайтесь держать себя в руках и работать в оптимальном для себя темпе. Начало дня может принести неприятное известие, связанное с обманом или неисполнением обязательств со стороны партнеров. Вторая половина дня благоприятна для критического анализа своих возможностей и наклонностей. Не исключено, что стечение обстоятельств или новое знакомство сыграют в вашей жизни большую роль. Любовные отношения или духовные поиски могут быть весьма эффективны. Возможна романтическая встреча или любовное свидание.

Водолей. Ваша жизнерадостность и остроумие могут сделать вас душой всей компании. Благодаря покровительству Меркурия вы получите новый заказ или предложение заняться новым родом деятельности. Не спешите давать свое согласие. Звезды рекомендуют закончить начатое. Противоречивый, сложный день. Звезды предупреждают о значительных переменах в жизни, которые могут иметь как положительный,так и отрицательный знак. Возможно, вас ждет потрясающий успех или, наоборот, все ваши надежды рухнут, а усилия окажутся безрезультатными. Не исключено, что ваши оптимизм и упорство помогут обусловить ряд позитивных ситуаций и тем самым сломить негативные тенденции дня.

Рыбы. Один из «чистых» дней. Нужно ограничить себя в своих желаниях, посвятить день духовному развитию. Посетите храм, читайте духовную литературу. Постарайтесь избавиться от дурных привычек и привязанностей. В результате вы получите большой духовный и физический потенциал, так необходимый для преодоления жизненных препятствий. Сегодня возможны осложнения со здоровьем. Настроение может резко ухудшиться, что скажется на ваших отношениях с окружающими. Поберегите себя и примите ряд профилактических мер против простудных заболеваний. Сдерживайте негативные эмоции. Не поддавайтесь на провокации близких, избегайте выяснений отношений.

Астролог: Вальдемар Небоходцев