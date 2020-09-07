Марафонцы и спринтеры на выборах мэра Белогорска: социологи о рейтинге кандидатов и ожидаемой явке

Кандидаты от «Справедливой России» и КПРФ поздно начали избирательную кампанию

- Аутсайдеры выборной кампании - кандидат от «Справедливой России» Виктор Мартынов и кандидат от КПРФ Светлана Трембач - на момент окончания исследования только начали свою избирательную кампанию.

- Ознакомиться с программным документом именно кандидата Виктора Мартынова не удалось. В газете «Комсомольская правда» от 1 сентября была опубликована «Предвыборная программа регионального отделения «Справедливой России». Но в этой программе есть только положения общего характера, она абсолютно не адаптирована к выборам именно в Белогорске. Рейтинг кандидата от справедливороссов Виктора Мартынова - 5,5 %.

В день окончания исследования в Белогорске появились световые короба и билборды с рекламой кандидата от КПРФ Светланы Трембач. Печатной агитационной продукции для избирателя пока не было. С программой же кандидата удалось ознакомиться лишь на сайте местного отделения КПРФ, где утверждается, что кандидат «идет на выборы с внятной и актуальной программой. Слоган кандидата - «#Белогорск_Перезагрузка». Уровень поддержки Светланы Трембач населением на 4 сентября - 3,9 процента.

Ожидается явка до 41 процента

- Герман Леонидович, каков ваш прогноз по избирательной активности граждан в день голосования 13 сентября?

- Явка избирателей с учетом анализа этого и других исследований, а также результатов предыдущих выборов прогнозируется в пределах 36-41 процента.

Опросили больше полутысячи человек

- Герман Леонидович, в предыдущем интервью вы рассказали об особенностях и непростых условиях, в которых в связи с пандемией началась выборная кампания 2020 года в Белогорске. Так, кандидатам в мэры не дали возможности в привычном формате проводить встречи с избирателями. Новшеством стало дистанционное электронное голосование. Помимо этого, в Белогорске пройдут прямые выборы мэра, и это редкость для Приамурья. Тогда вы озвучили основные цели, которые преследуют кандидаты, претендующие на пост главы города, и их стартовые рейтинги. Что на этот раз интересовало социологов?

- Проведенное исследование - это очередной, второй этап общего исследования. Его тема - «Факторы мотивации электорального поведения избирателей Белогорска накануне выборов главы города». У исследования есть и общие мониторинговые задачи, и конкретные тематические цели, обязательные для изучения заключительного этапа выборной кампании.

- А если конкретнее?

- На втором этапе мы провели мониторинг рейтинговых показателей кандидатов, более конкретно изучалась социальная база основных кандидатов и их электоральный ресурс. Особое внимание уделили проблематике политического абсентеизма (это уклонение граждан от участия в голосовании) и явке избирателей на выборы.

- Каковы схема и параметры исследования?

- Исследование для своих научных целей провел 3 и 4 сентября 2020 года центр изучения общественного мнения «Мониторинг». Вид исследования — проблемно-параметрическое, выборка — квотная регулируемая. Проводился опрос жителей Белогорска старше 18 лет. Всего с помощью стандартизированного интервью опросили 509 респондентов, после выбраковки полученного массива приняли к обработке 486 интервью. Возможная статистическая погрешность исследования составляет не более 2 процентов.

Имидж политика отражает избирателя

- Почему одному избирателю нравится один кандидат, а другому другой, ведь, по большому счету, все кандидаты желают своим избирателям добра и собираются работать для людей?

- Да, но каждый кандидат - это личность, со своими убеждениями, умениями и навыками, со своим возрастом, подготовкой для выполнения полномочий и со многим, многим другим. В конце концов и со своей внешностью, работой со СМИ. На основе всего этого формируется имидж человека и политика. Имидж, по мнению известных политологов, - «это социальное эхо глубинных интенций личности». Имидж есть отражение политиком избирателя. Политик - это зеркало, но зеркало «продвинутое». В этом зеркале избиратель находит то, что скрыто в глубине него самого.

За «марафонца» Станислава Мелюкова готовы голосовать представители других партий

- Что можно сказать о ходе избирательной кампании, активности кандидатов, их программах, слоганах и рейтингах кандидатов?

- Давайте начнем с лидеров выборной кампании. Лидерство кандидата Станислава Мелюкова - стабильное, рейтинговый отрыв от ближайшего конкурента составляет более чем 30 процентов. Этот факт объясняется во многом «феноменом известности». Однако, исследованием выявлены и другие мотивационные факторы, влияющие на предпочтения избирателей, которые более глубоки и связаны, по мнению белогорцев, с «динамичным развитием города», «политической стабильностью», «жестким правлением», «возрождаемым чувством гордости за свой город», и просто «уважением и личными симпатиями к своему главе».

При выявлении корреляционных зависимостей и анализе кросс распределений были получены интересные показатели относительно поддержки кандидатов сторонниками партий и общественниками. Эти данные позволяют отметить, что даже сторонники других политических партий планируют голосовать за Мелюкова. Так, 32,1 процента сторонников ЛДПР планируют отдать свои голоса за него. Выбирают Станислава Мелюкова своим кандидатом и последователи партии КПРФ, таких респондентов зафиксировано 33,3 %, а среди сторонников «Справедливой России» их более половины - 56,3 %.

То есть, можно сказать, что Станислав Мелюков представляет интересы не только одной партии, а всех политических сил и общественников города. По мнению экспертов, кандидат Мелюков как опытный марафонец двигается к финишу выверено и спокойно, каждый этап избирательной кампании им отрабатывается четко в сроки и качественно. Рейтинг кандидата из-за объективных обстоятельств (сложная федеральная и дальневосточные повестки, аномальные дожди, очередное наводнение и другое) за счет «неустойчивого» электората несколько просел по отношению к предыдущему опросу. Но остается достаточно высоким и равен 51,8 процента. Программа кандидата состоит из краткого обращения и 40 основных задач - конкретных действий главы на 2020-2024 год, с указанными сроками исполнения. Слоган - «Сделаем Белогорск еще лучше!» незатейлив, но белогорцам в целом понятен.

«Спринтер» Наталья Михайлова сделала ставку на ситуацию в Хабаровске

- Что показало исследование по поводу Натальи Михайловой - претендента в мэры от партии ЛДПР?

- Кандидат Наталья Михайлова - «спринтер» выборной кампании в Белогорске и можно сказать ее хедлайнер, который раньше всех участников вышел на старт. Первые агитационные материалы-плакаты кандидата появились еще в конце июля - начале августа. Общая электоральная поддержка населения фиксируется на уровне 16,9 %. Исследование выявило определенный рост рейтинговых показателей кандидата. Однако, следует отметить, что электоральная поддержка от сторонников партии ЛДПР значительно уменьшилась и находится на уровне всего 36,9 %. Степень поддержки от сторонников других партий колеблется от 4 % до 12 %. По мнению экспертов, выборная кампания кандидата не отличается оригинальностью, завязана только на критику работы администрации города и является скорее продолжением личной вендетты кандидата с главой города. Кандидат Наталья Михайлова практически отказалась от своего начального слогана - «За перемены к лучшему». В ее штабе решили использовать ситуацию, связанную с протестными акциями в Хабаровске, и теперь у претендента в мэры новый слоган: «Я/МЫ Михайлова. Это наш выбор!».

Конечно, это сладкая приманка для любого кандидата находящегося в поиске своего образа - взять для своего имиджа чей-то тренд. Но это ошибочный путь - само по себе повторение образа, знакомого по Хабаровску, не работает в Белогорске. Этот механический перенос не дает привязки к конкретным городским проблемам и слоган не работает уже как агитация. Так как не содержит конкретного посыла для избирателя - он не видит причин отдать за претендента свой голос. Что касается программы кандидата, она слишком увесиста и тяжела для восприятия. Программа изобилует непроверенными фактами и не выверена с точки зрения распределения полномочий между федеральными органами государственной власти, регионального правительства и муниципалитета.