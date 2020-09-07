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7сентября
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сегодня, 20:50 0

В августе банки аннулировали кредитные каникулы 15 тысячям россиян

В августе банки аннулировали кредитные каникулы 15 тысячям россиян
Фото: pixabay.com

В августе российские банки аннулировали около 15 тысяч заявлений на кредитные каникулы, которые весной ввел президент для пострадавших из-за пандемии COVID-19. Это произошло потому, что заемщики в течение 120 дней не представили документы, подтверждающие право на льготу.

Теперь у финансовых организаций есть все основания для начисления пени, а также ухудшения кредитной истории заемщика. Кроме того, банк имеет право потребовать разового внесения всех просроченных платежей. При этом сотрудники банков утверждают, что регулярно напоминали заемщикам о необходимости представить документы по СМС, телефону и электронной почте, сообщили «Известия».

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