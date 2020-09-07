Учителя из Рязанской области обвиняют в развращении семиклассницы

В Рязанской области произошёл неприятный инцидент. Учитель английского языка пытался удовлетворить себя прямо на уроке. Это сняла на видео мобильного телефона 13-летняя ученица Ключанской средней школы. Девочка находилась с педагогом в кабинете один на один.

После урока девочка рассказала маме о произошедшем. Мать школьницы обратилась в правоохранительные органы. Руководство учреждения пыталось убедить женщину не выносить «сор из избы». Эти действия преподаватель совершал и ранее. Но у девочки не было доказательств. Но недавно у неё появился новый телефон. Мать ребёнка обеспокоена состоянием дочери, а также возможным давлением на неё в будущем, сообщает Курьер. К вопросу уже подключились правоохранительные органы.

Просмотров всего: 172

#происшествия #криминал

распечатать

bezsonova