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7сентября
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сегодня, 18:37 0

Более 5500 амурчан получают ежемесячные выплаты как дети войны

Более 5500 амурчан получают ежемесячные выплаты как дети войны
Фото: pixabay.com

Льготную категорию «дети войны» ввели в Амурской области в 2013 году. К этой категории относятся амурчане, родившиеся с 10 мая 1927 года по 3 сентября 1945 года. При этом, трудовой стаж для мужчин должен составлять 25 лет, для женщин – 20 лет. Всего в Приамурье под эту категорию попадают 5668 человек, ежемесячно они получают выплату в 824 рубля, а также имеют право на льготный проезд в общественном транспорте.

Если у человека возникает право на социальную поддержку по нескольким основаниям, например, он одновременно подходит под категорию «дети войны» и является ветераном труда, получить социальную поддержку можно только по одному из оснований. По какому именно – выбирает сам гражданин, сообщает пресс-служба областного правительства

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