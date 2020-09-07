Социальные учреждения Приамурья отремонтируют за счёт областного бюджета

Ремонт социальных учреждений Приамурья пройдёт на деньги областного и федерального бюджетов. Об этом заявил губернатор Амурской области Василий Орлов. В этом году только из региональной казны на эти цели выделят более 140 миллионов рублей.

Удобнее станут комплексные центры соцобслуживания в Благовещенске и Тамбовке. Также преобразятся Благовещенский и Малиновский дома-интернаты, психоневрологический интернат в селе Новый Быт, Благовещенский специальный дом для одиноких престарелых «Ветеран».

— На ремонт социальных учреждений в этом году из областного бюджета мы направим более 140 миллионов рублей, здесь нас поддерживает и федеральный бюджет. Традиционно большая часть доходов области идёт на социальные нужды, — отметил Василий Орлов.

Проект ремонта центра «Доброта» в столице Приамурья уже утвердили. Он предусматривает ремонт кровли и замену входных дверей с учетом потребностей маломобильных групп. Также запланировали установку окон и внутренних дверей, замену потолка и пола, ремонт санузлов с заменой оборудования, сообщает пресс-служба правительства области.

— С 1993 года мы находимся на Рабочей, 95. В год мы обслуживаем десятки тысяч человек из Благовещенска и Благовещенского района. Да и коллектив у нас не маленький — 175 сотрудников. Поэтому назрел вопрос поиска нового здания комплексного центра. Здание на Политехнической, 82/2, нам передали в прошлом году. Мы сразу начали готовить необходимые документы для проведения ремонта. Сейчас идут торги на определение подрядчика. После ремонта мы наконец сможем полноценно организовать работу отделений. Например, проводить адаптивную физкультуру или мероприятия в актовом зале с использованием современного оборудования, — рассказала директор Благовещенского комплексного центра социального обслуживания населения «Доброта» Оксана Подкорытова.