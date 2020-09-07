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13 сентября жители Белогорска смогут проверить насыщенность крови кислородом

13 сентября жители Белогорска смогут проверить насыщенность крови кислородом
Фото: glob-news.ru

Измерить насыщенность крови кислородом смогут жители Белогорска 13 сентября. Обследование с использованием пульсоксиметра будет организовано с 8 утра до 8 часов вечера на 28 пунктах, размещенных вблизи избирательных участков. Такое массовое исследование в Белогорске пока первое и единственное в России.

— Это неинвазивная процедура, то есть без какого-либо медицинского вмешательства в организм, – рассказал директор медицинского центра Николай Древаль. — Насыщение крови кислородом, иными словами сатурация, один из основных показателей, который учитывается при диагностировании коронавируса. Пройти процедуру можно в любое время вне зависимости от приема пищи.

Пульсоксиметр – достаточно дорогой прибор – очень прост в использовании. Датчик надевается на палец. За 5 секунд прибор определяет яркость крови и показывает, сколько гемоглобина связано с кислородом. Эта цифра выражается в процентах. У здорового человека показатель сатурации будет выше 95 %. Менее 93 % – повод обратиться к врачу. Косвенной причиной низкого значения могут быть холодные руки либо темный лак, накладные ногти.

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#Белогорск #здоровье

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    3 часа назад

    "на 28 пунктах, размещенных вблизи избирательных участков" что то это напоминает...

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    2 часа назад

    "достаточно дорогой прибор" "Косвенной причиной низкого значения могут быть холодные руки либо темный лак, накладные ногти" вообщем верьте мне люди...

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    "Ловкость мохнатых рук и никакого мошенничества, выборы, выборы кандидаты ..."

  • retrogr

    retrogr
    30 минут назад

    новые выборы- новые аттракционы

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