Россияне поддерживают идею ввести в школьную программу уроки сексуального просвещения

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Жители России не против того, чтобы в школах появились уроки сексуального просвещения. Об этом говорят результаты проведённого опроса в больших городах нашей страны.

Большинство россиян положительно относятся к идее ввести уроки сексуального воспитания в школах. Опрос на эту тему провёл сервис «Доктор рядом», пишет РБК.

О средствах контрацепции детям должны рассказывать врачи — считают опрошенные респонденты. Идею ввести в школах уроки сексуального просвещения поддержали 74,7% опрошенных россиян.

В опросе приняли участие 4,2 тысячи россиян, три четверти из которых имеют детей. Среди опрошенных 52% — мужчины, 48% — женщины. Более 60% респондентов — жители Москвы и других городов-миллионников

Введение уроков «сексуального просвещения», на которых школьникам будут рассказывать о строении тела, заболеваниях, передающихся половым путем, и способах контрацепции полностью поддержали 41,5% респондентов. Скорее поддержали появление новой дисциплины 33,2% опрошенных. 11,6% респондентов заявили, что скорее бы выступили против. Однозначно против таких уроков выступили 7,3% респондентов, которые выбрали вариант «сексуальным просвещением нужно заниматься дома (в семье), а не в школах». 6,4% затруднились с ответом.

65% опрошенных россиян считают, что рассказывать школьникам о способах контрацепции должны приглашённые врачи. 37,1% сочли, что об этом должны рассказывать школьные психологи, 11,3% — учителя. За то, что объяснять детям правила контрацепции должны родители, выступили 15,2% опрошенных, а 3,3% доверили бы это представителям церкви.

Мнения россиян о том, в каком возрасте ребёнку нужно рассказать о репродуктивном здоровье и заняться его сексуальным просвещением, тоже разошлись. 47,3% возраст назвали 11–14 лет, или 5–9-й класс. О том, что говорить с детьми на такие темы стоит в старших классах, заявили 27,5% респондентов. С дошкольного возраста, с четырех-шести лет, сексуальное просвещение допустили 7,3%, в младших классах — 9,4%. О том, что такие вопросы вообще не стоит обсуждать в школе, заявили 1,9% опрошенных.