В Амурской области выявили 36 новых случаев COVID-2019

В Приамурье лабораторно подтверждено 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Темп прироста за последние сутки – 1%.

В областном центре лабораторно подтвердили 25 заболевших. Трое человек в городе Белогорске, двое — В Тынде. По одному случаю в Архаринском, Серышевском, Тындинском и Тамбовском районах, а также в городах Свободный и Шимановск.

Всего на 7 сентября в Амурской области выявлено 3608 случаев COVID-2019. С выздоровлением 2380 человек выписаны из стационара. Количество летальных исходов — 48 человек.

Под медицинским наблюдением находится 1133 человека, бывших в контакте с заболевшими. Из них в изоляторах находится семь человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора области.