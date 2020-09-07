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7сентября
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сегодня, 16:58 0

В Благовещенске с начала года в ДТП пострадали 90 пешеходов

В Благовещенске с начала года в ДТП пострадали 90 пешеходов
Фото: yandex.ru

В Благовещенске за 8 месяцев текущего года зарегистрировано 90 ДТП с участием пешеходов, среди которых 20 – дети. Все они получили травмы, четыре человека погибли.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД МО МВД России «Благовещенский», наибольшее количество ДТП с участием пешеходов происходит по вине водителей. Автомобилисты при повороте на регулируемых перекрестках совершают наезд на людей, которые переходят дорогу по всем правилам – то есть на «зеленый» сигнал светофора и по пешеходному переходу.

Нередки случаи, когда и сами пешеходы провоцируют ДТП, переходя проезжую часть в неустановленных местах, да еще и на запрещающий сигнал светофора.

– К сожалению, приходится констатировать тот факт, что с начала летних каникул произошло 17 ДТП с участием детей, в которых 19 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Хотелось бы отметить тот положительный момент, что количество ДТП с участием детей в летний период, в сравнении с прошлым годом снизилось на 63,8%. Это означает, что дети стали более внимательными, и дома родители проводят разъяснительные беседы по соблюдению ПДД, – сообщили в отделе ГИБДД.

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#дети #дороги #ДТП #происшествия

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