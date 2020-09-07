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сегодня, 16:35 0

Амурчане смогут сказать врачам «спасибо»

Амурчане смогут сказать врачам «спасибо»
Фото: aliona_chizhova

С 7 по 11 сентября амурчане могут сказать «Спасибо врачам!». Акцию добровольцы Амурской области проводят для того, чтобы все желающие смогли выразить благодарность медицинским работникам за их самоотверженный труд в условиях пандемии COVID-19.

Мероприятие проходит в рамках программы форума «Добро на Дальнем Востоке» — наследие Всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».

Принять участие в Акции может любой желающий. Для этого необходимо самостоятельно изготовить открытку и отправить её в медицинское учреждение. Свои открытки авторы выкладывают в сеть с уникальными хештегами #ДоброНаДальнемВостоке и #СпасибоВрачам28.

Передать открытку врачам можно самостоятельно, либо через координаторов Акции в муниципальных образованиях области. Подробности акции по телефонам 8(4162)222-69-87, 89246705717.

Жители области уже выразили первые слова благодарности амурским врачам , изготовив красочные открытки.

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#коронавирус #медицина

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