Учителей не будут прививать от коронавируса в обязательном порядке

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В Минпросвещения рассказали, что для учителей никакой обязательной вакцинации вводить не будут. Не станут обязательными и тесты на ковид у школьников в течение всего учебного года.

— Когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям это тоже будет предложено, — пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра просвещения Дмитрий Глушко. — Это будет в добровольном порядке.

Также он сообщил, что школьникам сдавать тест на коронавирус не потребуется. По мнению первого замминистра, главное - организовать качественный контроль на входе в школы, который позволит выявлять людей с высокой температурой.