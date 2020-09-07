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сегодня, 16:33 0

В Приамурье ждут сильный ветер: погода на 8 сентября

В Приамурье ждут сильный ветер: погода на 8 сентября
Фото: pixabay.com

Как сообщает Амургидрометцентр, завтра днём в Благовещенске переменная облачность, после обеда кратковременный дождь. Ветер северный, 5-10 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха днём +18°С… +20 °С.

В Белогорске завтра днем ожидается переменная облачность, днем небольшой дождь. Воздух прогреется до +18 °C. Ветер северный и северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду.

В Свободном переменная облачность, без осадков, температура +16 °C…+20 °C, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду.

В Шимановске ясно, без осадков. Температура воздуха +14 °C…+21 °C, ветер северный, северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду.

В Тынде солнечно, +14 °C…+21 °C, без осадков. Ветер северо-западный и северный 7-8 метров в секунду.

В Зее ясно, без осадков, температура воздуха +17 °C...+21°C. Ветер северный и северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду.

В Сковородине ясно, без осадков. Воздух прогреется до +23 °C, ветер северный до 6-9 метров в секунду.

В Архаре, Райчихинске и Завитинске завтра будет дождливо. Температура воздуха прогреется до +18°C. Ветер западный, северо-западный и северный с порывами до 13 метров в секунду, в Архаре порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду, сообщает Gismeteo.ru.

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