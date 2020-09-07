Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:13 1

В Свободном пенсионер поплыл за лимонником и потерялся

В Свободном пенсионер поплыл за лимонником и потерялся
Фото: @uprgochswob

Сегодня, 7 сентября специалисты поисково-спасательного отряда Свободного искали пенсионера, который вчера уплыл на лодке на остров Спицинский и перестал выходить на связь.

При обследовании территории на берегу острова Спицинский была обнаружена лодка. В результате дальнейших поисков, в 1,5 км от берега был обнаружен гражданин «С» 75-ти лет. Со слов мужчины, он прибыл на остров на лодке для сбора лимонника и заблудился, сообщает в своем Инстаграме управление по делам ГО и ЧС Свободного.

Своё состояние найденный пенсионер оценил как удовлетворительное и от медицинской помощи отказался. Его доставили на спасательную станцию ПСО города Свободного.

Просмотров всего: 266

#происшествия #Свободный

распечатать


Происшествия

В Благовещенске пропал 76-летний мужчина
Происшествия

По факту страшного ДТП на свободненской трассе возбудили уголовное дело
Общество 3

В Свободном построили две многоэтажки для сотрудников ГПЗ
Коронавирус 2

В Амурской области выявили 29 новых случаев COVID-19
Комментарии
Показать все (1)
  • Tуман

    Tуман
    55 минут назад

    С водочкой поплыл?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь