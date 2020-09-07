В Свободном пенсионер поплыл за лимонником и потерялся

Сегодня, 7 сентября специалисты поисково-спасательного отряда Свободного искали пенсионера, который вчера уплыл на лодке на остров Спицинский и перестал выходить на связь.

При обследовании территории на берегу острова Спицинский была обнаружена лодка. В результате дальнейших поисков, в 1,5 км от берега был обнаружен гражданин «С» 75-ти лет. Со слов мужчины, он прибыл на остров на лодке для сбора лимонника и заблудился, сообщает в своем Инстаграме управление по делам ГО и ЧС Свободного.

Своё состояние найденный пенсионер оценил как удовлетворительное и от медицинской помощи отказался. Его доставили на спасательную станцию ПСО города Свободного.