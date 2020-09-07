В Амурском областном театре драмы открылась выставка «Война и сцена»

Выставка, посвящённая 75-летию Великой Победы «Война и сцена», открылась в Амурском областном театре драмы. Здесь собраны архивные документы и фотографии, сообщает министерство культуры Амурской области.

— Пожелтевшие от времени театральные программки и сцены из военных спектаклей, а также инсталляции и фотозоны. Мы надеемся, что выставка позволит переосмыслить память о тяжёлом испытании нашей страны. Без памяти о прошлом и благодарности к тем, кто подарил нам мирное небо над головой, невозможны свобода, любовь и творчество. Поэтому и выставку мы готовили с особым трепетом, — отметила директор театра Татьяна Бедина.