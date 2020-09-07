Амурчанина лишили водительских прав за долги по алиментам

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Огромный долг по алиментным платежам накопил житель Приамурья. Выплатить деньги на содержание своего ребёнка его сподвигло только лишение водительских прав.

Житель Мазановского района долгое время не платил алименты на содержание своего ребёнка и накопил долг в 180 тысяч рублей. В отделении судебных приставов по Мазановскому району возбудили исполнительное производство о взыскании с него алиментных платежей.

Судебные приставы арестовали банковские счета нарушителя и ограничили его возможности пользоваться водительскими правами.

Чтобы вернуть право пользования водительским удостоверением, отцу несовершеннолетнего ребенка пришлось оплатить долг по алиментам, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области.