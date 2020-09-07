Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:42 1

Амурчанина лишили водительских прав за долги по алиментам

Амурчанина лишили водительских прав за долги по алиментам
Фото: pixabay.com

Огромный долг по алиментным платежам накопил житель Приамурья. Выплатить деньги на содержание своего ребёнка его сподвигло только лишение водительских прав.

Житель Мазановского района долгое время не платил алименты на содержание своего ребёнка и накопил долг в 180 тысяч рублей. В отделении судебных приставов по Мазановскому району возбудили исполнительное производство о взыскании с него алиментных платежей.

Судебные приставы арестовали банковские счета нарушителя и ограничили его возможности пользоваться водительскими правами.

Чтобы вернуть право пользования водительским удостоверением, отцу несовершеннолетнего ребенка пришлось оплатить долг по алиментам, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области.

Просмотров всего: 316

#дети #суды

распечатать

Фотогалерея

Общество

В Благовещенске с начала года в ДТП пострадали 90 пешеходов
Общество

Хабаровчанин воровал скот у жителей Приамурья
Общество

В Благовещенске центр «Доброта» предлагает бесплатный прокат реабилитационного оборудования
Общество

В рамках дальневосточной акции пройдут мастер-классы для детей
Комментарии
Показать все (1)
  • XANDER

    XANDER
    1 час назад

    что-то новенькое

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь