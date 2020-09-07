Работавшей на «удалёнке» жительнице Тынды не хотели платить полную зарплату

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Жительнице Тынды с начала пандемии пришлось работать удалённо из-за хронического заболевания. Организация ей платила только две трети зарплаты, хотя по закону должна была оплачивать работу полностью. Женщина добилась справедливости после вмешательства прокуратуры.

Тындинская городская прокуратура установила, что заявительница работает в МУП «Горэлектротеплосеть». В связи с наличием хронического заболевания женщина с апреля 2020 года находилась на удалённой работе по месту своего жительства. В нарушение законодательства предприятие за период удалённой работы производило ей начисление в размере только двух третей средней заработной платы.

Тындинский городской прокурор внёс представление об устранении нарушений законодательства директору МУП «Горэлектротеплосеть» и опротестовал приказ предприятия «Об оплате времени простоя по причинам, независящим от работника и работодателя» принесла протест, сообщает «Газета БАМ».

После вмешательства прокуратуры зарплату заявительнице выплатили в полном объёме.