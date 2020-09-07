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сегодня, 14:53 10

Амурчанина из детского дома не зачислили в физкультурный техникум

Амурчанина из детского дома не зачислили в физкультурный техникум
Фото: @aleksei.davletov

История Алексея Давлетова волной прокатилась по социальным сетям и информационным ресурсам области. Юный спортсмен из детского дома рассказал, что его не приняли в физкультурный техникум. Якобы не сдал нормативы. Молодой человек считает иначе и уже подал апелляцию. «Спорт — один из самых важных факторов в моей жизни», написал в своём Инстаграме парень.

— Весь прошлый год я готовился к экзаменам для поступления в физкультурный колледж. В связи с пандемией экзамен я сдавал онлайн. Со мной находился социальный педагог. Она снимала сдачу нормативов на видеокамеру. Я выполнил все задания экзаменационной комиссии. Она (комиссия) состояла из одного человека, именно столько я видел в камеру телефона. Мы ждали результатов всем детским домом. Но 26 августа я узнал, что не поступил, хотя выполнил все задания! — рассказал молодой человек в своём инстаграм-аккаунте.

По словам Алексея, там ответили, что он не сдал норматив по прыжкам на скакалке и стойку у стенки («стульчик»).

— На скакалке я сделал 145 прыжков, а для оценки «отлично» достаточно было сделать 125 прыжков. А стойку у стенки я перевыполнил и остановился по требованию экзаменатора. Однако колледж поставил в документе оценку «неудовлетворительно», — рассказал молодой человек.

Алексей подал апелляцию, в которой просил пересмотреть результаты, но в учебном заведении оставили их без изменений. На просьбу показать видео со сдачей экзамена молодому человеку ответили, что данные не сохранили.

— Нет доказательств, что я не выполнил нормативы или сделал их неверно. С результатами не согласен ни я, ни руководство детского дома. Мы просили колледж дать возможность пересдать экзамен. Я уверен в своей физической подготовке. Все три года в детском доме я шёл к своей мечте: занимался спортом, заслужил золотой значок ГТО, являюсь вторым в рейтинге по Дальнему Востоку. Также я принимал участие в международных соревнованиях по настольному теннису и во всех спортивных мероприятиях детского дома, — рассказал Алексей.

В министерстве образования и науки корреспонденту Амур.инфо ответили, что сейчас проводится проверка. Завтра выйдет видеокомментарий от специалиста, который выедет в учебное учреждение с проверкой.

В самом техникуме нашему журналисту сказали, что прокомментируют ситуацию позже.

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#образование #спорт #ссузы

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Комментарии
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  • Бледный король

    Бледный король
    2 часа назад

    Чё это за нормативы такие - прыжки на скакалке и стойка у стенки?

    В связи с пандемией штоле?

    Насколько помню при выпуске из школы было - 12 подтягиваний прямым хватом, 20 отжиманий, 40 пресс, 3 километра за 12,50.

    какие ещё нафиг скакалки?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Комиссия просто понимает, что человек без родителей неплатежеспособен и тянуть с него взятки, принимать на лапу, собирать поборы не получится. Экономически невыгоден.

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    1 час назад

    интересно, как это видео не сохранили, что за бред они несут? Если не сохранили видео, но подтверждают, что он сдавал экзамены, то пусть и зачисляют, раз нет подтверждения его не стачи. Как по мне так это видео как документ должен был храниться как минимум весь период до оканчания всех возможных сроков для обжалования. Это как инспектор ГИБДД выписал бы штраф зафикированный на видео, а в суде бы при обжаловании сказал, что видео нет.

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    И творят что хотят, только щепки летят...

  • Светлица

    Светлица
    1 час назад

    Вот знают что заступиться некому , родителей нет , и что хотят то и делают , надеюсь комиссия адекватная будет , и все у парня хорошо будет , сдаваться нельзя

  • XANDER

    XANDER
    1 час назад

    Педколледж или физкультурный колледж!?!?

  • dikan

    dikan
    40 минут назад

    Физкультурный является четвертым отделением педколледжа

  • амурская алена

    амурская алена
    35 минут назад

    Молодой человек,готовился,выполнил все задания,мечта всей жизни,поступить и огромное желание учиться,что ещё надо?Почему не приняли?Да таких как он,должны в первую очередь принимать.

  • Базилевс

    Базилевс
    25 минут назад

    молодец парень! УДАЧИ в борьбе с бюрократами и по жизни!

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 минута назад

    Первый экзамен на результаты, а это уже проверка духа.

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