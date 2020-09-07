Амурчанина из детского дома не зачислили в физкультурный техникум

История Алексея Давлетова волной прокатилась по социальным сетям и информационным ресурсам области. Юный спортсмен из детского дома рассказал, что его не приняли в физкультурный техникум. Якобы не сдал нормативы. Молодой человек считает иначе и уже подал апелляцию. «Спорт — один из самых важных факторов в моей жизни», написал в своём Инстаграме парень.

— Весь прошлый год я готовился к экзаменам для поступления в физкультурный колледж. В связи с пандемией экзамен я сдавал онлайн. Со мной находился социальный педагог. Она снимала сдачу нормативов на видеокамеру. Я выполнил все задания экзаменационной комиссии. Она (комиссия) состояла из одного человека, именно столько я видел в камеру телефона. Мы ждали результатов всем детским домом. Но 26 августа я узнал, что не поступил, хотя выполнил все задания! — рассказал молодой человек в своём инстаграм-аккаунте.

По словам Алексея, там ответили, что он не сдал норматив по прыжкам на скакалке и стойку у стенки («стульчик»).

— На скакалке я сделал 145 прыжков, а для оценки «отлично» достаточно было сделать 125 прыжков. А стойку у стенки я перевыполнил и остановился по требованию экзаменатора. Однако колледж поставил в документе оценку «неудовлетворительно», — рассказал молодой человек.



Алексей подал апелляцию, в которой просил пересмотреть результаты, но в учебном заведении оставили их без изменений. На просьбу показать видео со сдачей экзамена молодому человеку ответили, что данные не сохранили.

— Нет доказательств, что я не выполнил нормативы или сделал их неверно. С результатами не согласен ни я, ни руководство детского дома. Мы просили колледж дать возможность пересдать экзамен. Я уверен в своей физической подготовке. Все три года в детском доме я шёл к своей мечте: занимался спортом, заслужил золотой значок ГТО, являюсь вторым в рейтинге по Дальнему Востоку. Также я принимал участие в международных соревнованиях по настольному теннису и во всех спортивных мероприятиях детского дома, — рассказал Алексей.

В министерстве образования и науки корреспонденту Амур.инфо ответили, что сейчас проводится проверка. Завтра выйдет видеокомментарий от специалиста, который выедет в учебное учреждение с проверкой.

В самом техникуме нашему журналисту сказали, что прокомментируют ситуацию позже.