Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:00 0

На федеральной трассе в Тындинском районе установили две камеры фотовидеофиксации

На федеральной трассе в Тындинском районе установили две камеры фотовидеофиксации
Фото: минтранс Амурской области

В Тындинском районе на федеральной трассе «Лена» появились еще две камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Оборудование для контролирования скоростного режима установили в посёлке Соловьевск.

Как сообщает пресс-служба минтранса Приамурья, на участке поставили предупреждающие знаки и ввели ограничение скорости до 40 км/ч.

Всего на федеральной трассе «Лена» функционирует 10 камер фиксации нарушений ПДД: 7 из них – в Республике Саха (Якутия), 3 – на территории Амурской области.

Просмотров всего: 186

#дороги #Тында

распечатать


Общество

В Благовещенске с начала года в ДТП пострадали 90 пешеходов
Общество

Работавшей на «удалёнке» жительнице Тынды не хотели платить полную зарплату
Происшествия

По факту страшного ДТП на свободненской трассе возбудили уголовное дело
Общество 5

В Благовещенске частично перекрыли улицу Загородную
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь