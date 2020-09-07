На федеральной трассе в Тындинском районе установили две камеры фотовидеофиксации

Фото: минтранс Амурской области

В Тындинском районе на федеральной трассе «Лена» появились еще две камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Оборудование для контролирования скоростного режима установили в посёлке Соловьевск.

Как сообщает пресс-служба минтранса Приамурья, на участке поставили предупреждающие знаки и ввели ограничение скорости до 40 км/ч. Всего на федеральной трассе «Лена» функционирует 10 камер фиксации нарушений ПДД: 7 из них – в Республике Саха (Якутия), 3 – на территории Амурской области.

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#дороги #Тында

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