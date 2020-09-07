Территорию возле бывшего кинотеатра «Харбин» отремонтируют к 15 октября

Земляные работы на территории филиала ОКЦ в микрорайоне завершены. Сейчас рабочие укладывают бордюры и обустраивают клумбы со встроенными сидениями (похожие клумбы уже стоят на набережной Амура). Также в планах установить игровой комплекс и 10 навесов для защиты от солнца. Работы проводят как перед зданием филиала ОКЦ, так и на территории сквера.

— Произведено укрепление здания. Мы сделали отмостку, добавили ступеней, установили бордюрный камень, подготовили основание под брусчатку, — пояснил пресс-службе городской администрации Равшан Шукиров, представитель подрядной организации.

Уже проложены кабели для монтажа освещения: вдоль тротуаров и на территории зеленой зоны установят 52 трехметровых светильника и 128 светильников высотой 80 сантиметров. Согласно контракту работы должны быть закончены к 1 ноября, однако, строители уверяют, что сдадут объект к 15 октября.

Благоустройство общественной территории возле бывшего кинотеатра «Харбин» проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Концепцию благоустройства территории общественности представили в марте 2020 года на площадке «Точки кипения». В июне проект, который на первоначальном этапе предусматривал значительный снос деревьев, изменили, чтобы их сохранить.