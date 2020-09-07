Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:12 0

Территорию возле бывшего кинотеатра «Харбин» отремонтируют к 15 октября

Территорию возле бывшего кинотеатра «Харбин» отремонтируют к 15 октября
Фото: @ blagoveshchensk.rf

Земляные работы на территории филиала ОКЦ в микрорайоне завершены. Сейчас рабочие укладывают бордюры и обустраивают клумбы со встроенными сидениями (похожие клумбы уже стоят на набережной Амура). Также в планах установить игровой комплекс и 10 навесов для защиты от солнца. Работы проводят как перед зданием филиала ОКЦ, так и на территории сквера.

— Произведено укрепление здания. Мы сделали отмостку, добавили ступеней, установили бордюрный камень, подготовили основание под брусчатку, — пояснил пресс-службе городской администрации Равшан Шукиров, представитель подрядной организации.

Уже проложены кабели для монтажа освещения: вдоль тротуаров и на территории зеленой зоны установят 52 трехметровых светильника и 128 светильников высотой 80 сантиметров. Согласно контракту работы должны быть закончены к 1 ноября, однако, строители уверяют, что сдадут объект к 15 октября.

Благоустройство общественной территории возле бывшего кинотеатра «Харбин» проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Концепцию благоустройства территории общественности представили в марте 2020 года на площадке «Точки кипения». В июне проект, который на первоначальном этапе предусматривал значительный снос деревьев, изменили, чтобы их сохранить.

Просмотров всего: 290

#отдых #строительство

распечатать


Общество 2

Центр спортивной подготовки хотят построить в Благовещенском районе
Общество 4

В столице Приамурья засветились башенные краны
Общество 21

В Благовещенске продолжат строить микрорайон Северный

Общество

Белогорск начинает строительство домов по дальневосточной ипотеке (фото)
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь