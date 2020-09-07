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сегодня, 15:00 2

На неофициальную зарплату согласны более трети россиян

На неофициальную зарплату согласны более трети россиян
Фото: pixabay.com

Число россиян, согласных на неофициальную оплату труда, значительно снизилось после отмены режима самоизоляции.

39 % россиян согласны получать «черную» неофициальную зарплату. В разгар самоизоляции число согласных составляло 46 %. Результаты исследования обнародовал сервис по поиску работы Superjob, пишет ТАСС.

«В разгар периода самоизоляции в апреле число россиян, согласных на «черную» зарплату, составляло 46 %. Последовавшее ослабление карантинных мер снизило количество граждан, готовых получать заработок в конверте: 43 % в мае, 41 % в июне. В августе и сентябре число согласных на неофициальную зарплату составляет 39 %, что даже меньше, чем в аналогичные периоды 2018 и 2019 годов (42 % и 43 % соответственно)», — говорится в исследовании.

Интересно, что мужчин, согласных получать зарплату в конверте, больше, чем женщин: 46 % против 31 %. Чаще других на заведомо невыгодные условия трудоустройства готовы пойти россияне 25-34 лет (42 %).

Исследование проводилось с 1 по 3 сентября в 336 населенных пунктах во всех округах Российской Федерации. В нём приняли участие более 1,6 тысячи человек старше 18 лет.

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#коронавирус #финансы

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    За последние годы прошло несколько пенсионных реформ. То баллы, то еще что-то. Государство уже давно раздало пенсионные деньги россиян по карманам приближенных. Сейчас просто медленно но верно подводит пенсиии к минимально возможным и как можно позднее по дате начала выплат.

    Смысл отдавать деньги государству, если они все равно пойдут на откаты и т.п...

  • амурская алена

    амурская алена
    24 минуты назад

    Я думаю,молодые люди,видят какую пенсию получают пенсионеры,и делают для себя выводы.

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