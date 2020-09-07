Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:42 1

На семь сантиметров снизился уровень воды в Верхнеблаговещенском

На семь сантиметров снизился уровень воды в Верхнеблаговещенском
Фото: admblag.ru

В Благовещенске продолжают устранять последствия сильных ливней и шквального ветра, обрушившегося на город.

Сотрудники специальных служб наводят порядок после непогоды, разбушевавшейся в областном центре. В детском саду № 5 до сих пор продолжается откачка воды. Работы идут даже в тёмное время суток: в ночь с 6 на 7 сентября рабочие и техника МКП «ГСТК» работали в частном секторе улиц Высокой, Раздольной, Кузнечной, Текстильной.

Откачать воду потребовалось и на участках дорожно-уличной сети в районе улиц Пионерской и Октябрьской, 50-летия Октября и Ломоносова, по улице Забурхановской.

Уровень воды в селе Верхнеблаговещенском в районе озера Ротанье за последние сутки упал на семь сантиметров. Спасатели городского ПСО продолжают откачивать воду, привлекли 13 мотопомп.

В селе восстанавливают проезд вместо разрушившегося моста. Движение транспорта на этом участке дороги прекращено до ноября. Автомобили передвигаются по объездной дороге.

Напомним, из-за сильного ветра в Благовещенске упало 47 деревьев. Большая их часть уже распилена и вывезена на полигон ТБО. В настоящее время силами МКП «ГСТК» уборка продолжается, сообщает администрация Благовещенска.

Просмотров всего: 994

#большая вода #ЖКХ

распечатать


Общество

Семь населённых пунктов Приамурья остаются подтопленными

Общество 2

Амурчане продолжают регистрировать «личные кабинеты» на сайте Фонда капремонта
Общество 21

В Благовещенске продолжат строить микрорайон Северный

Общество

Шесть населённых пунктов Приамурья остаются подтопленными

Комментарии
Показать все (1)
  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Быо октябрь, сейчас уже ноябрь! Видать, денег хотят побольше "освоить"

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь