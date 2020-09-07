На семь сантиметров снизился уровень воды в Верхнеблаговещенском

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В Благовещенске продолжают устранять последствия сильных ливней и шквального ветра, обрушившегося на город.

Сотрудники специальных служб наводят порядок после непогоды, разбушевавшейся в областном центре. В детском саду № 5 до сих пор продолжается откачка воды. Работы идут даже в тёмное время суток: в ночь с 6 на 7 сентября рабочие и техника МКП «ГСТК» работали в частном секторе улиц Высокой, Раздольной, Кузнечной, Текстильной.

Откачать воду потребовалось и на участках дорожно-уличной сети в районе улиц Пионерской и Октябрьской, 50-летия Октября и Ломоносова, по улице Забурхановской.

Уровень воды в селе Верхнеблаговещенском в районе озера Ротанье за последние сутки упал на семь сантиметров. Спасатели городского ПСО продолжают откачивать воду, привлекли 13 мотопомп.

В селе восстанавливают проезд вместо разрушившегося моста. Движение транспорта на этом участке дороги прекращено до ноября. Автомобили передвигаются по объездной дороге.

Напомним, из-за сильного ветра в Благовещенске упало 47 деревьев. Большая их часть уже распилена и вывезена на полигон ТБО. В настоящее время силами МКП «ГСТК» уборка продолжается, сообщает администрация Благовещенска.