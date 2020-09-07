В Благовещенске пропал 76-летний мужчина

Поисково-спасательный отряд «Амур» просит помочь в поисках Владимира Никитича Худченко. 30 августа примерно в 13:25 мужчина ушел в район 1-ой городской больницы, дальнейшее местонахождение его неизвестно.

Приметы: на вид 75 лет, среднего телосложения, рост 165 сантиметров, короткая стрижка. Был одет в футболку чёрного цвета, голубую рубашку, пиджак бежевого цвета, чёрное трико, тапочки резиновые чёрного цвета.

Владимир Никитич страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи. Если вам известно его местонахождение, сообщите в полицию или волонтерам по телефону 8-914-581-01-57.