Книги «Солдаты Победы» передали ветеранской организации

В Амурской областной научной библиотеке передали 300 экземпляров книг «Солдаты Победы» региональному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов. Это пятый том серии. При этом 194 экземпляра из 500 попадут в библиотеки и музеи.

Впервые в Амурской области создана ещё и цифровая интерактивная версия издания. Цифровую версию книги можно будет найти на сайте Амурской областной библиотеки. Книга будет доступна для скачивания. В серии изданий «Солдаты Победы» поименно названы жители Амурской области, вернувшиеся с Победой в Великой Отечественной войне. А в пятом томе опубликовали краткие сведения об участниках войны, собранные после 2006 года. Здесь истории почти восьми тысяч амурчан, призванных на фронт.

Пятый том книги издали в рамках проекта «Солдаты Победы». Его профинансировали из субсидии бюджета области и за счёт средств соцпартнера, сообщает пресс-служба Амурской областной научной библиотеки.