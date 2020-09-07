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7сентября
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сегодня, 14:08 0

Хабаровчанин воровал скот у жителей Приамурья

Хабаровчанин воровал скот у жителей Приамурья
Фото: pixabay.com

Архаринский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Хабаровского края. Молодого человека признали виновным в совершении девяти краж.

С августа 2018 по май 2019 года хабаровчанин похищал крупный рогатый скот у жителей Архаринского, Октябрьского, Белогорского районов Приамурья. Общий ущерб от незаконных действий нарушителя закона составил более 800 тысяч рублей.

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и совершил преступления в период непогашенной судимости.

Суд назначил виновному шесть лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #суды

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